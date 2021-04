Homem que abusou da filha da companheira apanha pena suspensa

O Tribunal Judicial de Leiria condenou um homem de 57 anos a 18 meses de prisão, pena suspensa na sua execução, pelo crime de abuso sexual de que foi vítima a filha da sua companheira, foi divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a Procuradoria da República da Comarca de Leiria, o homem foi condenado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças agravado, na pena de 18 meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, com regime de prova.

"No essencial, resultou provado que o arguido, no dia 01 de janeiro de 2019, no interior da residência onde coabitava com a vítima, de 13 anos, filha da sua companheira, em Leiria, molestou sexualmente a menor, praticando vários atos de cariz sexual", refere a Procuradoria.

O homem foi absolvido de um segundo crime de abuso sexual de crianças, em relação à mesma vítima, no acórdão proferido em 06 de abril e ainda não transitado em julgado.

O processo, na fase de inquérito, foi dirigido pelo Ministério Público da 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária.