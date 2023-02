Homem detido por tentar matar outro com uma faca junto a uma discoteca no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 24 anos suspeito de ter tentado matar outro com uma faca, no domingo, nas imediações de uma discoteca do Porto, na sequência de um desentendimento entre os dois, foi anunciado esta segunda-feira.

A vítima é, segundo o JN, João Freire, ex-atleta de formação do Varzim Sport Clube e atual jogador do União Desportiva Lavrense. O futebolista encontra-se hospitalizado e corre risco de vida.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito, um empresário em nome individual, foi detido fora de flagrante delito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O detido e a vítima integravam um grupo de seis pessoas que se juntou com o propósito de comprar o acesso à área reservada da discoteca e, assim, dividir entre todos a despesa, explicou a PJ.

Mas uma discordância quanto ao valor cobrado motivou um desentendimento entre ambos, acrescentou esta força policial.

Na sequência do desentendimento, que terá ocorrido pelas 6:30, o detido terá esfaqueado a vítima "provocando-lhe ferimentos muito graves" que careceram de tratamento médico urgente, sublinhou.

Neste momento, a vítima está hospitalizada com prognóstico muito reservado e em perigo de vida, adiantou a PJ.

O detido, suspeito de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial.

Nas redes sociais, tanto o Varzim Sport Club como a União Desportiva Lavrense publicaram mensagens de força ao futebolista e aos familiares.