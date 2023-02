Homem detido por furto de 200 mil euros numa ourivesaria na Póvoa do Varzim

Póvoa do Varzim

Um homem foi constituído arguido no âmbito da investigação ao furto de artigos de joalharia e relojoaria, no valor de 200 mil euros, de uma ourivesaria da Póvoa de Varzim, em junho de 2022, anunciou este sábado a PSP.

Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto destacou que a investigação foi iniciada após o furto a uma ourivesaria na Póvoa do Varzim, em junho de 2022, e envolveu "diversas diligências policiais" nos concelhos de Braga, Amares e Trofa.

No âmbito da investigação, foi detido e constituído arguido por furto qualificado um homem com 43 anos, residente em Braga, e foram identificados outros três cidadãos.

Foram ainda apreendidos centenas de artigos de joalharia e relojoaria avaliados em cerca de 200 mil euros e a quantia monetária de 3.000 euros em dinheiro.

"De referir que uma parte considerável dos artigos recuperados se encontrava à venda ao público junto de um espaço comercial", sublinhou a PSP do Porto.