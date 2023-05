Homem detido por abuso sexual de crianças no concelho da Amadora

Um homem de 22 anos foi detido por suspeita da prática de crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, na forma agravada, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que os crimes foram cometidos este ano sobre duas crianças de 7 anos, suas vizinhas.

"Os crimes ocorreram no interior da residência do abusador, tendo aquele aproveitado a proximidade e a relação de confiança que tinha para com as crianças, uma vez que eram frequentadoras de sua casa, para as submeter aos atos sexuais, que o mesmo filmou", segundo a PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.