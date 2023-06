Homem de 80 anos morre em colisão entre ligeiro e comboio em Olhão

Um homem com cerca de 80 anos morreu esta sexta-feira após uma colisão entre um veículo ligeiro e um comboio na Fuseta, concelho de Olhão, distrito de Faro, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

A circulação de comboios na Linha do Algarve continuava cortada pelas 21:45 devido ao acidente.

O alerta para o incidente foi dado pelas 20:00 e resultou na morte do condutor do veículo ligeiro, um homem com cerca de 80 anos, referiu fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local estão elementos dos bombeiros de Olhão, INEM, GNR e das Infraestruturas de Portugal, num total de 14 operacionais, apoiados por seis viaturas.