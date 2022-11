Homem de 35 anos em prisão preventiva por abuso sexual da filha e do namorado

Um homem de 35 anos foi detido no concelho de Lisboa por abuso sexual da filha, atualmente com 14 anos, e do namorado da adolescente, também menor, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ revela que o homem foi identificado e detido "por fortes indícios da prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças, de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e de coação sexual, todos na sua forma agravada, assim como de violência doméstica".

De acordo com a autoridade, os crimes contra a filha tiveram início em 2019, no interior da residência da família, "tendo o autor aproveitado a proximidade, a relação de confiança e a dependência que a menor tinha para com ele para a submeter, ao longo dos tempos, a atos sexuais cada vez mais intrusivos".

Após a adolescente ter iniciado um namoro, há cerca de dois meses, com um jovem de 17 anos, o homem "praticou atos abusivos sobre os dois menores", acrescenta a polícia.