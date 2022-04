Hera, a ONG que quer empoderar mulheres de todo o mundo

Ao longo de duas décadas, Marianela Mirpuri tem-se dedicado ao empoderamento feminino em todo o mundo. O trabalho realizado desde o início do século, até aqui "informal", deu origem à criação da Associação Hera. "Não vejo evolução nos últimos 20 anos [na igualdade entre homens e mulheres]. Por esse motivo, acho que chegou a hora de dar um grito e dizer chega", justifica. Para a empresária, o despertar para as questões da igualdade começou quando percebeu, em 2000, "que era a única mulher no mundo CEO de uma companhia de aviação". Apesar de nunca se ter sentido, pela posição que ocupava, prejudicada com base no sexo, Mirpuri considerou necessário criar um "movimento" internacional que contribuísse para um futuro mais justo.

Desde a criação da organização não-governamental (ONG), em 2018, o foco da Hera tem sido direcionado ao apoio a projetos sociais em países como o México ou a Índia. Foi, de resto, nesta última nação que viu o seu trabalho reconhecido, em 2019, com "a Medalha da Cidade de Mumbai". "Temos lá um autocarro que percorre as ruas das 6h00 às 18h00 para transportar as mulheres no horário pós-laboral, para que não sejam violadas", exemplifica. A associação não desenvolve projetos próprios, mas atua como meio de consciencialização e de angariação de fundos para financiar ações sociais internacionais. Uma das formas encontradas foi a criação de produtos "de altíssima qualidade", como o perfume que acabou de lançar no Brasil, cujas receitas revertem "a favor do local onde está o produto à venda". A ideia é contribuir para o desenvolvimento social das comunidades internacionais que mais precisam de ajuda.

Projetar um futuro mais justo

Porém, Marianela Mirpuri confessa ao DN que a Hera City será o verdadeiro "projeto de uma vida". "Desafiei o arquiteto Gil Bakhtiar para projetar uma cidade centrada na mulher e que fosse também uma cidade para o futuro da humanidade", revela. Esta metrópole será desenvolvida pelo governo de Marrocos, que cedeu uma área de 10 mil hectares, e servirá como catalisador para "a mudança" cultural. Além de sustentável e tecnológico, será um espaço dirigido à habitação, aos serviços e à investigação, promovendo projetos sociais e ambientais. "O projeto da Hera é de educação. Temos de educar as mulheres para que sejam empoderadas e dar-lhes a força de saber que têm o poder de desempenhar um papel tão importante quanto um homem", sublinha.

O lançamento da primeira pedra desta empreitada social está previsto para outubro, no Sul de Marrocos, embora Mirpuri alerte que o momento poderá ter de ser adiado em consequência da conjuntura internacional. "Certamente não estarei viva para ver a última pedra, este é um projeto de décadas", diz, consciente de que tem contribuído para a "defesa do planeta e das pessoas que moram nele".

