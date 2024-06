Hélder Mota Filipe: "Não há mecanismos transparentes para verificar o que as farmacêuticas gastam num medicamento"

A falta de escrutínio público sobre as negociações entre o Estado e a indústria farmacêutica "não é um problema apenas português", mas internacional, segundo o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe. O assunto volta à ordem do dia perante o caso do medicamento milionário dado às gémeas luso-brasileiras no Santa Maria.