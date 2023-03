"Há uma mudança cultural que é preciso impor nas organizações"

Portugal é um país a duas velocidades no que diz respeito às questões de igualdade de género. Se nas grandes empresas este é um tema cada vez mais valorizado e encarado como um desafio, nas organizações de menor dimensão é muito menos debatido e, muitas vezes, nem sequer reconhecido como uma questão. A imposição de quotas para a inclusão de mulheres nas empresas através da Lei Laboral não tem dado os frutos pretendidos e, na perspetiva de André Ribeiro Pires, pode não funcionar, não pela falta de vontade dos gestores, mas pela ausência de candidatos disponíveis.

Distinto é o tema da igualdade de salários que, na opinião do COO da empresa de recrutamento Multipessoal, deve ser olhado de forma séria e atenta, garantindo, contudo, que a análise feita aos dados fornecidos pelas empresas compara retribuições para funções idênticas, tendo em conta o contexto de cada empresa ou setor. Se assim não for, explica ao DN, existirão sempre falsos positivos e conclusões enviesadas. No entanto, "não nos parece que exista uma diferença assim tão declarada ou generalizada de duas pessoas com a mesma função terem vencimentos diferentes", aponta André Ribeiro Pires. A questão está, acrescenta, "numa configuração cultural em Portugal de funções desempenhadas por mulheres que ainda não são tão valorizadas no ecossistema do emprego como aquelas desempenhadas por homens".

O responsável da Multipessoal estará, no próximo dia 12 de março, à conversa com a diretora do Diário de Notícias, Rosália Amorim, para o segundo momento da iniciativa que visa debater os desafios que se impõem ao mundo do trabalho e do emprego no contexto pós-pandemia, a que poderá assistir no site do jornal. Nesta segunda conversa, de um conjunto de seis, o tema será "Género, clima e lei laboral", e o objetivo passa por entender as mudanças sociais e empresariais necessárias nestes três pilares, e às quais as organizações não poderão escapar, procurando igualmente apontar soluções para problemas que não são de hoje, mas que continuam a arrastar-se ao longo de décadas.

Paridade ajuda na guerra pelo talento?

Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, comemorada pela primeira vez em 1911 com o objetivo de homenagear as mulheres que lutaram pela igualdade de direitos ao longo do tempo, um estudo recente da consultora Bain & Company revela que o género feminino continua a representar menos de 40% da força de trabalho global. De acordo com a mesma fonte, em países como a Índia ou a Nigéria esta realidade é ainda mais flagrante com o número de mulheres sem estudos universitários a crescer de forma acelerada.

No entanto, segundo a consultora, as mulheres podem ser uma parte importante da solução para a escassez de talentos, um desafio globalmente transversal. "Compreender as diferenças - e semelhanças - entre mulheres e homens no trabalho é o ponto de partida para abordar a paridade de género e vencer a guerra pelo talento, afirma Clara Albuquerque", partner da Bain & Company. Uma opinião que vai ao encontro da perspetiva de André Ribeiro Pires que defende que "esta é uma mudança cultural que é necessária impor, mas, em Portugal, parece que ninguém reconhece ter este desafio nas organizações".

Apesar dos diferentes pontos de partida e contextos culturais, cada país tem a oportunidade de trazer mais mulheres para a força laboral, para preencher as lacunas de pessoal e promover o empoderamento das mulheres.

Ainda de acordo com o estudo da Bain & Company, em grande parte das sociedades continuam a existir três desequilíbrios significativos no centro da lacuna entre mulheres e homens no trabalho. Em primeiro lugar, a escolha da profissão continua, em muitos casos, ligada às expectativas adquiridas durante a infância. Por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres ocupam apenas 25% dos empregos no setor das ciências de computação dos EUA e 13% no da engenharia, números semelhantes aos verificados na Europa.

Por outro lado, o estudo identifica a flexibilidade como um dilema. Os homens e as mulheres assinalam que a flexibilidade é um instrumento de interesse comum quando começam a trabalhar, mas em alguns países, consoante a idade, a flexibilidade cresce em importância para as mulheres e diminui para os homens, essencialmente para poderem dar apoio à família.

Por último, a questão do preconceito no local de trabalho, conscientes e inconscientes, que continua a existir. De acordo com o estudo, é comum não receberem sponsorships, é-lhes exigido que assumam a maior parte do trabalho administrativo, e existe um duplo padrão cultural centrado na escada de promoção tradicional.

Ainda assim, o cenário parece estar a mudar e, acredita André Ribeiro Pires, "as novas gerações já não veem o género ou nacionalidade como algo que possa prejudicar a ascensão de uma carreira".

