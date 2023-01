Há espaço para diálogo com professores mas problema de fundo passa pelas Finanças

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta terça-feira que há espaço para "diálogo entre professores e Governo", mas referiu que o problema de fundo, as carreiras dos docentes, passa pelo Ministério das Finanças.

Marcelo Rebelo de Sousa dividiu as revindicações dos professores em três pontos, sendo que um deles, disse, já foi esclarecido pelo primeiro-ministro. Tem a ver com o facto de que "não há, não haverá a ideia da transferência para os municípios das competências do Estado quanto às colocações dos professores". "Portanto, essa é uma ideia importante na luta dos professores que está resolvida", afirmou à margem da cerimónia do 30º aniversário do Infarmed.

Depois o Presidente da República falou que há várias outras reivindicações dos professores, "também compreensíveis e justas", relacionadas com "a proximidade da residência do domicílio em relação à escola onde vão lecionar", a burocracia e aspetos do estatuto dos professores.

"Penso que aí há matéria para diálogo entre governo e professores", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

Há, no entanto, uma reivindicação dos professores que é "mais complicada", assumiu o chefe de Estado: "Tem a ver com o congelamento relativamente à carreira dos professores". "São mais de seis anos e tem implicações financeiras, não é apenas no sistema educativo, no Ministério da Educação".

Marcelo Rebelo de Sousa disse não saber qual é exatamente o espaço de manobra que o Governo tem. Recordou que os Executivos anteriores acabaram por, "invocando crises sucessivas, não dispor de espaço de manobra".

"O problema é muito simples, o diálogo vai ser reiniciado amanhã. Naquilo que já está decidido conforme os professores defendiam, a questão está arrumada, nas outras questões em que houve uma abertura de princípio genérica do primeiro-ministro, mas é preciso concretizar em termos documentais as soluções no terreno. Haverá amanhã o começo do diálogo. A questão mais difícil é a financeira, é de fundo", sustentou Marcelo.

"Eu não penso que seja um problema do ministro A, B, C, D ou E. A posição é do Governo. Não há um primeiro-ministro e um ministro. E, portanto, muitas das soluções implicam decisões de vários ministérios, nomeadamente o das Finanças", considerou.

Na véspera das rondas negociais entre Governo e sindicatos, marcadas para esta quarta e sexta-feira, Marcelo espera que haja "conversas de boa fé" e "construtivas".

Questionário protege a democracia e na prática aplica-se a todos em funções

O Presidente da República considerou entretanto que o questionário de 36 perguntas a preencher por candidatos a governantes protege a democracia e na prática aplica-se a todos os que já estão em funções no Governo

Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se por haver um maior escrutínio da opinião pública em relação a quem exerce o poder político e contestou que isso seja qualificado de populismo.

Sobre o questionário aprovado na semana passada através de resolução do Conselho de Ministros, afirmou que "estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social, mais dia, menos dia, vai fazer" e que, "portanto, é uma pura teoria aquela de que isto não se aplica aos que já estavam em funções".

O chefe de Estado argumentou que, "se de repente houver uma notícia" sobre um membro do Governo, "é irrelevante se foi perguntado ou não foi perguntado - a partir daquele momento passou a ser perguntado".

"Portanto, aquele debate que eu vi de que só a partir de agora é que vamos juridicamente exigir este esclarecimento, não, o esclarecimento é o esclarecimento que permanentemente vai ser escrutinado pela opinião pública", reforçou.

Interrogado se irá ler as respostas dos convidados para secretários de Estado ou ministros, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que, perante dúvidas, poderá pedir para se "verificar o que é que é sobre isso foi apurado" no questionário preenchido sob compromisso de honra.

"Mas verificar não é para controlar do ponto de vista policial as pessoas. É no interesse delas, no interesse de quem as escolhe e no interesse da democracia portuguesa. Só protege os próprios e protege quem os escolhe e protege a democracia portuguesa fazer um esforço de memória para reconstituir aquilo que daqui por uns dias, uns meses, uns anos pode constituir um problema", defendeu.

O Presidente da República referiu que até agora "pelos vistos havia buracos, escapavam coisas, porque as pessoas se esqueciam ou não davam importância e não era possível controlar".

Segundo o chefe de Estado, o questionário adotado "não é uma fórmula definitiva, não é uma fórmula perfeita, não quer dizer que dê certo, é uma tentativa de ajuda daqueles que são convidados e daquele que convida, e já agora também do Presidente que nomeia, é já agora também a democracia, porque ganhava em não ter a multiplicação de situações como essas".

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que além de analisar as respostas a estas perguntas feitas por escrito, o primeiro-ministro tem de formular juízo sobre outras questões quando escolhe os governantes: "O perfil político, a competência política, a adequação ao momento, as circunstâncias. Não há questionário que possa substituir esse tipo de juízo formulado por quem escolhe".