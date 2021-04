© Força Aérea Portuguesa/Museu do Ar

Um placa alusiva à mais estranha efeméride que aconteceu na vida da Ilha - uma aldeia do concelho de Pombal - está para ser descerrada esta manhã. Passam hoje 100 anos desde que um avião aterrou de emergência num terreno baldio, colocando em alvoroço uma população que julgava tratar-se do fim do mundo.

"Eram cerca de 10 horas da manhã, quando apareceu um fenómeno a voar pelos céus desta região, dando diversas voltas, ora aparecia, ora desaparecia", escreveu nas suas memórias Manuel Marques de Jesus, um historiador local já desaparecido. É essa a frase que acompanha a imagem do capitão Cifka Duarte - o piloto que afinal conduzia o Caudron G-3 e que, por ter ficado sem combustível, acabou por aterrar de emergência no meio de tojos, moitas, carqueija e mato, desviando-se dos campos de cultivo onde trabalhavam ranchos de gente.