Gulbenkian vai financiar projetos para promover integração de crianças ucranianas

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou esta sexta-feira em comunicado que vai apoiar projetos que promovam a integração de crianças ucranianas até aos seis anos que não tenham resposta de creches ou jardins de infância.

Vai se recorrer à metodologia de playgroups "ABC - Aprender, Brincar, Crescer" (GABC), sendo que esta iniciativa "está integrada no apoio de emergência de 1M€ anunciado pelo Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian em março passado, para o alívio da crise humanitária provocada pela guerra", diz o comunicado.

Até ao momento, a Fundação já alocou 500 mil euros para o apoio a organizações humanitárias que ajudam os refugiados nos países fronteiriços e 250 mil euros para associações ucranianas em Portugal.

Os GABC são grupos de cinco a dez crianças e os seus cuidadores que se reúnem duas vezes por semana, em espaços como bibliotecas, escolas, instituições públicas e de solidariedade locais, espaços públicos, mercados e estabelecimentos comerciais. "Cada sessão é dinamizada por um ou dois monitores que, ao longo de cerca de duas horas, promovem contextos de socialização e de experimentação estimulantes, através de brincadeiras e atividades favoráveis à aprendizagem", explica a Fundação.

As entidades que estiverem interessadas em acolher estes playgroups podem submeter a sua candidatura até 20 de abril e a formação dos monitores será promovida por vários parceiros, entre os quais o Ministério da Educação e a Fundação Bissaya Barreto.

Este concurso representa um investimento de 250 mil euros, o que vai permitir aos GABC funcionarem até ao final do mês de setembro de 2022, com o objetivo de beneficiar 1000 crianças no total. "Depois desta data, os Playgroups serão suportados pelo Instituto da Segurança Social (ISS-IP), que se associa a este projeto", conclui o comunicado.