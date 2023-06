Gui Fonseca brilha nos Açores

Guilherme Fonseca foi o principal destaque da categoria masculina no dia inaugural do Allianz Ribeira Grande Pro da Liga Meo Surf ao efetuar as duas melhores ondas do dia, uma com nota de excelência (8,00 pontos), a que juntou outra de 7,25 para fazer o melhor score da prova até ao momento com 15,25 pontos em 20 possíveis.

O líder do ranking Go Chill, Vasco Ribeiro, também se estreou neste dia com uma vitória com um total de 8,50 pontos, mas o segundo melhor score foi para Eduardo Fernandes, com 12,35 pontos. Halley Batista, Luís Perloiro e Francisco Almeida conseguiram scores na casa dos 11. O prémio de melhor surfista açoriano da prova foi entregue a Francisco Benjamim.

Na prova feminina, a campeã nacional de 2016 e 2017 e vencedora da etapa anterior da Liga MEO Surf na Ericeira, Carolina Mendes, mostrou mais uma vez estar num bom momento de forma ao realizar a melhor onda e score com 6,00 e 11,00 pontos, respetivamente, com a "vice" da etapa passada, Camilla Kemp, também em destaque (9,95). A surpresa do dia foi a eliminação de Gabriela Dinis que está em igualdade pontual com a líder do ranking Go Chill, Francisca Veselko.