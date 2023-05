Grupo VITA recebeu 16 pedidos de ajuda por parte de vítimas de abusos sexuais na Igreja

O Grupo VITA, concebido pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para concretizar a resposta de apoio às vítimas de abusos sexuais em contexto eclesiástico, recebeu 16 pedidos de ajuda durante a primeira semana de atendimento.

De todos os contactos efetuados desde a abertura da linha de atendimento telefónico (91 509 0000), a 22 de maio, "apuraram-se 16 situações que estão já em fase de agendamento para atendimento presencial ou online, com vista à recolha de informação adicional e posterior encaminhamento e sinalização para as autoridades judiciais e autoridades canónicas".

O Grupo VITA indica, através de um comunicado às redações assinado pela coordenadora Rute Agulhas, que entende "o contacto por parte de todas estas pessoas como um sinal claro de confiança em toda a equipa, independente e constituída apenas por especialistas na área da violência sexual", ainda que reconhecendo "a dificuldade e a exigência que esta iniciativa representa para cada vítima".

Além da linha telefónica, o grupo também abriu um site (www.grupovita.pt), que tem dois propósitos: "a curto prazo, ser um canal alternativo para a sinalização de situações de violência sexual, e disponibilizar informação sobre o tema, pretendendo assumir-se como um banco de recursos público e disponível para a comunidade em geral, que será atualizado ao longo do tempo."

O primeiro relatório de atividades do Grupo VITA será apresentado a 12 de dezembro deste ano.

Apresentado publicamente há sensivelmente um mês, a nova estrutura de acompanhamento das vítimas tem um prazo de atuação estimado para os próximos três anos e é coordenado pela psicóloga Rute Agulhas, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e com especialidades avançadas em Psicoterapia e Psicologia da Justiça.

Além de Rute Agulhas, o grupo é composto por Alexandra Anciães (psicóloga com experiência de avaliação e intervenção com vítimas adultas), Joana Alexandre (psicóloga, docente universitária e investigadora na área da prevenção dos abusos sexuais), Jorge Neo Costa (assistente social, intervenção com crianças e jovens em perigo), Márcia Mota (psiquiatra, especialista em Sexologia Clínica e intervenção com vítimas e agressores sexuais) e Ricardo Barroso (psicólogo, docente e especialista em intervenção com agressores sexuais).

Há ainda um grupo consultivo, com a participação do padre João Vergamota (especialista em Direito Canónico), Helena Carvalho (docente universitária especialista em análise estatística) e o advogado David Ramalho.

A criação do Grupo VITA surge na sequência do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, que, ao longo de quase um ano, validou 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de 4.815 vítimas.