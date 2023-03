Grupo Bel assinala Dia Da Mulher com mural de Bordalo II sobre igualdade de género

Grupo BEL assinala Dia da Mulher com o mural "Feminist Flamingo, 2023" da autoria do artista Bordalo II, que celebra a Igualdade de Género

O Grupo Bel, dono de mais de 50 empresas e com participação no Global Media Group, dono do DN, Dinheiro Vivo, JN, TSF e O Jogo, entre outros títulos, inaugurou esta quarta-feira na sua sede, em Carnaxide, o mural "Feminist Flamingo, 2023" da autoria do artista Bordalo II. A obra assinala o Dia Internacional da Mulher e celebra a Igualdade de Género.

O mural "Feminist Flamingo, 2023", que associa peças da série Small Trash Animals à série mais interventiva do artista, Provocative, ficará eternizado na estrutura exterior da sede do grupo empresarial português, que assim afirma também o seu compromisso de sustentabilidade.

Grupo BEL assinala Dia da Mulher com o mural "Feminist Flamingo, 2023" da autoria do artista Bordalo II, que celebra a Igualdade de Género © DR

Marco Galinha, CEO do Grupo Bel, destacou na sessão inaugural que "o Dia Internacional da Mulher leva-nos a refletir sobre valores que são estruturais em qualquer sociedade e em qualquer organização: a igualdade e a liberdade".

Segundo um comunicado, o empresário explicou que a escolha da obra do artista Bordalo II "é uma homenagem a todas as mulheres que diariamente trabalham no Grupo Bel e é uma representação do compromisso de todos nós com a sustentabilidade e com a construção de um futuro melhor para as próximas gerações".

Raquel Santos, head of Sustainability do Grupo Bel, referiu que "uma das metas da Comissão ESG do Grupo, é chegar a 2030 com 40% das mulheres em cargos de decisão", traduzindo-se em mais uma etapa do caminho que a empresa tem percorrido na direção da igualdade de género.

Citando o autor do mural "Feminist Flamingo, 2023", Raquel Santos lembrou que a escolha do flamingo se deve ao facto de esta espécie ter "uma estratégia muito peculiar para garantir o bem-estar das novas gerações". "É precisamente esse o foco da estratégia de sustentabilidade que assumimos no Grupo Bel e em todas as áreas de atuação."