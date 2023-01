Greve de professores por distritos vai continuar, garante Fenprof

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, garantiu esta sexta-feira que as greves dos professores por distritos vão continuar, após reunião com o Ministério da Educação.

Mário Nogueira considerou a proposta do Governo sobre os concursos de professores de "inaceitável" e afirmou que as ações de protesto vão manter-se.

"As greves distritais vão continuar", garantiu para reforçar que as paralisações "na próxima semana terão que ter ainda mais força".

O dirigente sindical sublinhou que "no dia 11 de fevereiro os professores têm que trazer para a rua a sua insatisfação, porque, neste momento, aquilo a que não se está a dar resposta é aos problemas dos professores".

Mário Nogueira disse que se "está a desperdiçar uma geração jovem de professores que vai abandonando a profissão", uma vez que, considerou, a carreira, a profissão "está menos atraente, está mais desvalorizada, porque aqueles que estão não são valorizados".

Questionado sobre se o Governo vai mais longe em relação às propostas que apresentou na terça-feira (18 de janeiro), Mário Nogueira respondeu: "Temos que ver se o ministro e o Governo estão, ou não, disponíveis para ir mais longe, quer em relação aos concursos quer em relação às outras matérias, as questões de carreira e muitas outras".

Aos jornalistas, o dirigente sindical enumerou, depois, o que o Ministério da Educação deveria fazer para que fosse possível alcançar um acordo.

"Para haver um acordo, o ministro tinha que vincular os professores com três ou mais anos de serviço e realizar, desde logo, um concurso de vinculação extraordinário este ano" para os docentes com 10 ou mais anos de serviço vincularem, começou por dizer Mário Nogueira, referindo que à proposta apresentada pela Fenprof, o ministro da Educação "não disse nada, ficou calado".

"Que no próximo ano, não queremos tudo de hoje para amanhã, os professores com cinco ou mais anos de serviço", possam vincular "e que a partir daí a vinculação seja dinâmica com três ou mais anos de serviço", disse o dirigente sindical, referindo-se à proposta apresentada ao Governo.

Não é aceitável é que na contratação de professores passe "a haver vinculação no local de contratação e que essa vinculação possa abranger colegas com quatro anos de serviço, e aí estamos de acordo, mas deixe de fora professores com 15 ou mais anos de serviço e que não vinculem, aí estamos em desacordo", disse o secretário-geral da Fenprof.

A terceira ronda negocial entre professores e Governo começou na quarta-feira, dia em que foram recebidos a Federação Nacional da Educação (FNE) e outras cinco estruturas sindicais. Hoje, o dia começou com a Fenprof, seguindo-se outras cinco organizações, entre as quais o SIPE e o STOP, que também convocaram as greves.

Em atualização