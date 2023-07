Greve dos oficiais de justiça adia alegações finais do julgamento de Mamadou Ba

As alegações finais do julgamento do ativista antirracismo Mamadou Ba foram esta sexta-feira adiadas devido à greve dos funcionários judiciais, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo sobre a diligência prevista para o Juízo Local Criminal de Lisboa.

A primeira sessão do julgamento, que esteve agendada para 26 de abril, também sofreu um adiamento pelo mesmo motivo, tendo o tribunal apenas começado a julgar em 10 de maio o processo de difamação que opõe o ex-dirigente do movimento "Hammerskins Portugal" Mário Machado a Mamadou Ba.

Em 27 outubro de 2022, foi tornado público que o ativista antirracismo seria julgado por difamação, após decisão do juiz de instrução criminal Carlos Alexandre, que proferiu um despacho de pronúncia para julgamento em tribunal singular "nos exatos termos" da acusação do Ministério Público (MP).

Na origem deste processo está um texto de 2020 de Mamadou Ba na rede social Facebook, no qual escreveu "Mário Machado é um dos principais responsáveis pela morte de Alcindo Monteiro", levando o ex-dirigente dos "Hammerskins Portugal" a acusar o ativista de o considerar assassino por um crime de ódio do qual foi absolvido, em alusão ao cidadão cabo-verdiano que foi morto em Lisboa, em junho de 1995, por elementos de um grupo de "skinheads".