Greve dos médicos. Primeiro dia com 90% de adesão a nível nacional

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o de São João, no Porto, foram ontem palco da manifestação pública de insatisfação no primeiro de dois dias de greve dos médicos, que exigem "salários dignos, horários justos e condições de trabalho capazes de garantir um SNS à altura das necessidades".

O protesto, convocado pela Federação Nacional dos Médicos contou com, segundo a FNAM, uma adesão que ultrapassou os 90% a nível nacional, sendo mais elevada nos blocos operatórios - em que "95% pararam", tendo em contam a atividade programada, realizando apenas cirurgias de urgência, de acordo com a presidente da estrutura sindical, Joana Bordalo e Sá.

"Os serviços mínimos foram cumpridos escrupulosamente e não houve qualquer tipo de problema", garantiu ainda a dirigente, frisando que também aderiam ao protesto "praticamente 100%" dos médicos internos, ficando a trabalhar ontem apenas os que estavam de urgência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Relativamente aos cuidados de saúde primários, Joana Bordalo e Sá adiantou que nas Unidades de Saúde Familiar a "adesão foi muito elevada", chegando mesmo a "rondar os 100%".

"Manuel Pizarro és muito hábil a falar, mas para salvar o SNS é preciso contratar", foi a canção entoada em uníssono pelos médicos em greve no Hospital de Santa Maria, que contaram com uma adesão de 80% na consulta externa, estando os "blocos operatórios parados", apenas funcionando os blocos de urgência.

Os clínicos exibiam ainda autocolantes, com várias mensagens dirigidas ao governo, tais como: "É preciso cuidar de quem cuida", "É preciso salvar o SNS" e "Sou Médico, Quero condições de trabalho digno".

Médicos exigem "salários dignos, horários justos e condições de trabalho capazes de garantir um SNS à altura das necessidades".

Já no Porto, os médicos exibiram cartazes onde se lia "Na defesa da carreira médica é preciso salvar o SNS. É preciso cuidar de quem cuida" e gritaram "O povo merece o SNS", "Costa escuta, os médicos estão em luta", "A Saúde é um direito, sem ela nada feito", "35 horas para todos sem demoras" ou "Médico motivado, SNS Assegurado".

Segundo Joana Bordalo e Sá, os Blocos de Urgência do Hospital de São João e de Santo António no Porto, abrangidos pelos serviços mínimos, foram assegurados, no entanto, os blocos de rotina estiveram "encerrados na sua esmagadora maioria", bem como em Penafiel, em Vila Nova de Gaia, e noutros hospitais.

"A adesão, de facto, foi mesmo muito elevada, superior ao que aconteceu em março, o que demonstra o descontentamento dos médicos", informou a presidente.

A greve afetou serviços como consultas e cirurgias em hospitais e centros de saúde de todo o país - situação que representa "o descontentamento dos médicos e a necessidade de olhar para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e tomar as medidas que são necessárias", afirma Tânia Russo, dirigente da FNAM, presente na concentração.

"Os médicos estão, de facto, zangados com aquela que tem sido a atitude do governo perante as nossas reivindicações. É preciso entender que as reivindicações dos médicos respondem aos problemas do Serviço Nacional de Saúde e aos problemas das pessoas que a ele têm de recorrer diariamente", explicou Tânia Russo.

"O governo não pode continuar a gerir o Serviço Nacional de Saúde desta forma autocrática e impondo o encerramento de serviços, impondo a demissão de diretores de serviço, de diretores clínicos, obrigando os internos a fazer horas de urgência para além daquilo que é suposto fazerem por lei e prejudicando a formação", continuou.

Ainda que estejam agendadas reuniões negociais com o Ministério da Saúde (MS) para amanhã e 11 de julho, a Federação Nacional dos Médicos decidiu manter esta paralisação, que se estende até ao fim do dia de hoje, e não exclui a hipótese de uma nova greve nacional na primeira semana de agosto.

Nos dias 25, 26 e 27 deste mês aguarda-se também outra greve nacional convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM). Além disso, está agendada uma greve nacional dos médicos internos para 16 e 17 de agosto.

À luta dos médicos, juntaram-se o antigo líder parlamentar do PCP, Bernardino Soares, e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que exigiram melhores condições para os médicos do SNS.

Para a líder bloquista, é preciso um regime de exclusividade que pague um salário base superior aos médicos: "Não é mais horas de trabalho, é mais salário, mais condições de trabalho, mais qualidade de vida."

Já Bernardino Soares, do PCP, admitiu que a luta dos médicos é "justa" pelos seus direitos, mas também pelos direitos da população e pelo Serviço Nacional de Saúde.

"O governo continua a não dar resposta às mais básicas reivindicações dos médicos e de outros profissionais e a fazer propostas que implicam um aumento brutal da carga de trabalho e não uma valorização da carreira e da remuneração, como seria exigível", defendeu. Com Lusa