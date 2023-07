Grávidas cujos bebés apresentem riscos serão desviadas do Santa Maria

As grávidas cujos bebés apresentem o mínimo risco de precisarem de cuidados neonatais serão desviadas do Hospital de Santa Maria para outras unidades, devido à bactéria que está presente no serviço de neonatologia, revelou esta sexta-feira o diretor de infecciologia da unidade hospitalar de Lisboa, Álvaro Ayres Pereira.

"As grávidas que apresentem o mínimo risco de os bebés precisarem de cuidados neonatais serão desviados para outras unidades. Em casos extremos, de grávidas que estão à porta do hospital em trabalho de parto, os bebés serão recebidos na ala de não colonizados", afirmou aos jornalistas.

Ayres Pereira revelou que, dos 13 bebés internados no serviço, onze estão colonizados e foram isolados. "Estão estáveis. A maior parte são prematuros. São bebés que estão muito dependentes de cuidados médicos. Estão a receber visitas, mas as visitas estão a ser escaladas, para não serem todas ao mesmo tempo", explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os bebés terão alta ou não independentemente da bactéria. Todos nós temos esta bactéria e andamos na rua. A bactéria está circunscrita a este serviço, mas há pessoas vindas da rua com esta bactéria que entram neste hospital", acrescentou.

O responsável sublinhou que o serviço de neonatologia continua em funcionamento mas está encerrado para novas admissões.

O diretor explicou que esta bactéria "tem resistência ao antibiótico" e vai permanecer no serviço "até as crianças permanecerem lá". "A reabertura desta unidade será feita à medida que as crianças forem embora e que tenhamos capacidade em termos de pessoal", prosseguiu.