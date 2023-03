Grandes marcas de perfume são investigadas por conluio de preços

As autoridades de concorrência europeias e americanas investigaram quatro grandes empresas da indústria de perfumes por conluio para fixar preços e restringir a livre concorrência, anunciou a a agência reguladora suíça nesta quarta-feira.

A Comissão de Concorrência (COMCO) "tem evidências de que várias empresas ativas na produção de perfumes violaram as leis de cartéis", escreveu em comunicado.

Firmenich International, Givaudan, International Flavours & Fragrances e Symrise são as empresas envolvidas. Segundo a COMCO, "há suspeitas de que essas empresas coordenaram a sua política de preços, proibiram os seus concorrentes de fornecer a certos clientes e limitaram a produção de certos perfumes".

A Firmenich confirmou, nesta quarta-feira, que os seus escritórios na França, na Suíça e no Reino Unido foram alvo de "inspeções não anunciadas" integradas numa ampla investigação na indústria. A empresa afirmou estar a monitorizar a situação, cooperando com as investigações.

Também a Givaudan admitiu ter sido afetada e estar a cooperar com as autoridades. "A Givaudan está comprometida e adere aos mais elevados padrões éticos na prática comercial", disse uma porta-voz da empresa.

A Comissão Europeia afirmou, na terça-feira, que as suas equipas estavam a realizar inspeções sem aviso prévio "nas instalações de empresas e a uma associação ativa na indústria de fragrâncias em vários Estados-membros", após consultar reguladores na Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Se forem consideradas culpadas, as empresas poderão enfrentar multas elevadas. No entanto, a imunidade é um cenário possível, em caso de cooperação com a Comissão.