Governo responsável pela Feira das Vocações e Centro de Reconciliação na JMJ 2023

Na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai decorrer em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, o Governo e a sua Estrutura de Missão (EM) vão assegurar a logística da Feira das Vocações e do Centro de Reconciliação, noticia o jornal 7MARGENS. Estas novas competências do Executivo liderado por António Costa surgem no âmbito do reforço da verba para a organização do evento, aprovado na última reunião do Conselho de Ministros.

Trata-se de um reforço de 20 milhões de euros, mais IVA, aprovado a 13 de outubro, elevando, assim, as estimativas dos custos do Governo, que prevê gastar mais de 36,5 milhões de euros na organização da Jornada Mundial da Juventude.

Com este aumento de verba, o Governo reforça as "competências do grupo de projeto para a JMJ 2023" e garante "a capacidade financeira para fazer face às novas responsabilidades" que o Executivo teve de assumir, indicou à Lusa, na semana passada, fonte do gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

O gabinete da ministra referiu ainda, na altura, que a verba estimada para a organização do evento não inclui custos com segurança, mobilidade, saúde, entre outras, "uma vez que as inscrições para o evento abrem apenas nas próximas semanas e tudo dependerá do total de participantes".

Além da Feira das Vocações e do Centro de Reconciliação, fica agora a cargo do grupo de projeto do Governo, que tem a coordenação de José Sá Fernandes, "a distribuição de água, a disponibilização de bens e serviços multimédia, as instalações sanitárias para o recinto central", refere o jornal. O mesmo acontece com a "aquisição de outros equipamentos necessários à organização" das diferentes iniciativas que vão ocorrer ao longo da JMJ, que irá contar com o Papa Francisco.

Indica o 7MARGENS que, de acordo com o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, o Executivo tinha, anteriormente, competências no que se referia à articulação entre as várias áreas governativas, no âmbito das responsabilidades que decorriam "das normais atribuições cometidas a cada uma delas (e.g. plano de saúde, de segurança e de mobilidade)".

Agora o Governo vai assegurar o Parque do Perdão, um espaço, que segundo a publicação, é dedicado ao sacramento da reconciliação/confissão, e a Feira das Vocações, "onde dezenas de grupos, movimentos e comunidades católicas terão um espaço de apresentação do seu carisma e missão", escreve o jornal.

Estes dois espaços poderão ficar instalados no Jardim Vasco da Gama, em frente ao Centro Cultural de Belém.

Na semana passada, o comunicado do Conselho de Ministros dava conta de que "as Jornadas Mundiais de Juventude constituem um dos eventos mais participados a nível mundial, com inegáveis impactos positivos nos planos económico, social e promocional dos países anfitriões". O Governo não avança, no entanto, com estimativas sobre o impacto da JMJ de Lisboa, uma vez que as inscrições para o evento abrem nas próximas semanas e os impactos do evento "dependerão sempre do número de participantes".

Além da verba estimada pelo Governo, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou em meados de setembro que prevê investir, pela sua parte, "mais de 30 milhões de euros" na JMJ, tendo o vice-presidente da autarquia adiantado que o processo de repartição de responsabilidades já "foi concluído".

"Está em avaliação, mas estimamos que sejam mais de 30 milhões de euros", indicou a 13 de setembro à Lusa o vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem a competência executiva de preparação e organização da JMJ Lisboa 2023.

Por seu turno, numa visita realizada à sede da JML, a 10 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), adiantou que o investimento da autarquia "pode ir até aos 35 milhões de euros".

A realização da JMJ Lisboa 2023 vai envolver "vários espaços da cidade de Lisboa -- nos quais decorrerão eventos diários e uma programação diversificada --, nomeadamente Parque Tejo, Parque Eduardo VII, Terreiro do Paço, Alameda Dom Afonso Henriques e/ou Parque da Belavista", segundo a proposta, que elenca as várias tarefas da câmara nestes espaços, desde a recuperação do aterro sanitário de Beirolas aos palcos com área para 'backstage'.

Com Lusa