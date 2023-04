Governo lança prémio Nuno Portas para a habitação

O governo vai criar o prémio Nuno Portas, a atribuir anualmente pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) a estudos ou projetos académicos dedicados à habitação ou ao habitat. O galardão será atribuído a partir de 2024, ano em que se comemora o cinquentenário do 25 de Abril e em que o arquiteto e urbanista completará 90 anos.

A nova distinção junta-se ao prémio Nuno Teotónio Pereira, que já é atribuído pelo IHRU, mas neste caso focado na reabilitação urbana. Numa altura em que o Executivo lança o programa Mais Habitação, o propósito passa agora por distinguir trabalhos nesta área, mas num contexto mais alargado. "Quisemos associar a esta estratégia o envolvimento das escolas de arquitetura, de engenharia, de urbanismo, sociologia, envolvendo as escolas neste pensamento da melhoria da habitação em si, das condições de habitação, da vivência de todo o habitat", diz ao DN a secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues. Quanto à escolha de Nuno Portas para dar nome ao novo prémio, surgiu como uma escolha natural, uma homenagem a "um urbanista e arquiteto que teve uma grande importância no desenvolvimento das questões da habitação, que foi promotor dos movimentos do SAAL [Serviço de Apoio Ambulatório Local], foi secretário de Estado da Habitação". "Além de toda a componente de um grande arquiteto e urbanista, Nuno Portas é alguém que se preocupou também, como secretário de Estado, em dotar o país das melhores condições em termos de habitação", acrescenta Fernanda Rodrigues. O novo prémio a atribuir pelo IHRU será anunciado hoje, não estando ainda definido o valor material do galardão.

Nascido em Vila Viçosa em 1934, Nuno Portas formou-se na Escola de Belas Artes do Porto. Em 1957 começou a trabalhar no ateliê do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, com o qual viria a assinar inúmeros projetos, vários deles premiados. Foi o caso do projeto de habitação social para Olivais-Norte (em colaboração com Nuno Teotónio Pereira e António Pinto Freitas), que ganhou o Prémio Valmor em 1968 - o primeiro atribuído a um projeto de habitação social. Voltaria a receber o mesmo galardão em 1975 com a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, também em coautoria com Nuno Teotónio Pereira. Em 2005 foi galardoado com o prémio Sir Patrick Abercrombie de Urbanismo da União Internacional de Arquitetos.

Nuno Portas - pai de Miguel Portas, Paulo Portas e Catarina Portas - foi o primeiro secretário de Estado da Habitação e Urbanismo no pós 25 de Abril, função que manteve nos três primeiros governos provisórios. Promoveu a criação de cooperativas de habitação e delineou o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), que tinha por missão apoiar a reabilitação e construção de um parque habitacional fortemente degradado, num trabalho articulado e conjunto entre os técnicos e os moradores.

Com uma longa carreira docente, em instituições nacionais e estrangeiras, Nuno Portas foi professor na Escola de Belas Artes do Porto, da qual é atualmente professor jubilado.

