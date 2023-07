Governo está a recusar negociar com a classe que pode parar hospitais, dizem farmacêuticos

Em nove meses, o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF) decretou três greves. Um número, para quem, em 30 anos de existência, nunca tinha avançado para uma ação destas, que diz muito da saturação e do desespero a que a classe chegou. Se nada for feito por parte do Governo, Henrique Reguengo diz mesmo que os profissionais estão dispostos a radicalizar a sua luta, embora, assuma, "sempre com racionalidade, porque somos nós que temos de assegurar os tratamentos a quem recorre ao SNS - mas se quiséssemos parar todos, sem serviços mínimos, os hospitais paravam, porque não havia fornecimento de medicamentos no internamento, na consulta externa, não havia tratamentos de quimioterapia ou de medicação parentérica e nem análises clínicas ou genéticas. Somos a base de toda a prática nos hospitais".

Porém, para o presidente do SNF, "nem o facto de termos tentado sempre negociar com racionalidade, o Governo tem valorizado para aceder sentar-se à mesa connosco e negociar". O problema, sublinha Henrique Reguengo, "é que além de os profissionais estarem com vontade de radicalizar a luta, estamos a viver uma fase que não é só a de sermos um número insuficiente para a resposta no SNS, é também a de haver mais profissionais a quererem sair do que a entrar. Isto tudo está a gerar um caldo explosivo".

A nova greve está marcada para esta segunda-feira, 24 de julho, e Henrique Reguengo não acredita que o Governo esteja interessado numa solução, porque se quisesse, "era muito simples: bastava sentar-se à mesa de negociação com todos os intervenientes, ministérios da Saúde, das Finanças e Administração Pública, e apresentar uma proposta que tenha em conta as nossas reivindicações e sobre a qual se possa trabalhar" disse, acrescentando que "aquilo que o Governo tem feito até agora é um faz de conta de que está a fazer alguma coisa".

O presidente do SNF recorda que na classe dos farmacêuticos hospitalares existem vários problemas, mas "o mais premente agora é a revalorização da nossa tabela salarial, que data de 1999, altura em que houve os últimos ajustamentos. Nos anos pós-troika, conseguiu-se implementar a carreira farmacêutica hospitalar, que não existia, e a única condição para que tal acontecesse foi uma neutralidade orçamental. Portanto, todos os farmacêuticos migraram para a nova carreira mantendo os vencimentos que tinham". Ou seja, "a única alteração é a inflação, mas, por outro lado, vemos alterações nas carreiras de outras classes hospitalares. E chegámos a um ponto em que os profissionais atingiram o desespero".

A primeira greve do SNF foi em outubro passado, e, ao fim de nove meses, "continua tudo na mesma". Este ano, houve uma greve em junho, dividida por três dias e por distritos, que alcançou uma adesão de cerca de 90%, mas, "apesar de todo o nosso esforço, e só depois de 30 anos de existência começarmos a fazer greve, o Governo continua a não se sentar à mesa das negociações, a não chamar o Ministério das Finanças e a Administração Pública, para falarmos".

De acordo com os últimos dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), havia no SNS 985 profissionais da carreira farmacêutica hospitalar divididos pelas três especialidades - farmácia, análises clínicas e genética humana -, aos quais, "no ano passado, se juntaram mais 130 profissionais: somos cerca de 1100 em 150 mil funcionários do SNS.

Ora, qualquer alteração da tabela remuneratória, em termos orçamentais, é absolutamente ridículo", argumenta Henrique Reguengo. E reforça: "Falamos de uma classe que gere a segunda maior parcela do orçamento da Saúde, a do medicamento, e que usa a tecnologia mais transversal no SNS, envolvendo análises clínicas e genéticas. Não há serviço num hospital que não recorra a estas três áreas. Estamos na base de tudo o que é feito, mas não somos visíveis, e está a ser difícil negociar com uma mentalidade política que só reage ao que é visível na comunicação social".

O representante dos farmacêuticos admite mesmo ter acreditado que "o ministro Manuel Pizarro teria mais poder político no PS e que, como médico, teria mais sensibilidade para a importância das nossas reivindicações, mas não tem sido o caso ou porque não tem poder junto das Finanças ou porque não tem sequer tentado que o Governo negoceie connosco".

O presidente do sindicato conta que a única vez que chegou à fala com o ministro foi a 30 de dezembro de 2022, tendo-lhe este pedido que aguardasse mais um mês para poder convocar uma reunião com as Finanças e com a Administração Pública para o final de janeiro. A reunião ocorreu, mas só com a Saúde, o secretário de Estado e um assessor, que só se responsabilizaram por discutir a matéria da Saúde, que no nosso caso, não é quase nada".

Até agora, e apesar das greves, o farmacêutico diz que "o problema é que, do ponto de vista ético e deontológico, não queremos parar os hospitais na totalidade, fazemos sempre serviços mínimos que assegurem os tratamentos, porque no dia em que radicalizarmos mais a nossa luta vai ser complicado", avisa. A esperança é que "Manuel Pizarro consiga ter alguma empatia junto do Ministério das Finanças e da Administração Pública e que o Governo se disponibilize a negociar".