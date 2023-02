Governo está a "fazer contas" sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores

O ministro da Educação, João Costa, diz que o Governo está a fazer contas e estudos para apurar em que termos pode ser feita a recuperação do tempo de serviço dos professores, uma das principais reivindicações da classe docente.

"Estamos a fazer contas, estudos de comparabilidade com outras carreiras, estudos de projeção sobre o impacto em números de professores concretos, para depois então podermos apresentar propostas e dizer o que é que conseguimos fazer", sustentou João Costa, em entrevista à TSF e JN.

Os professores reclamam o descongelamento integral de 6 anos, 6 meses e 23 dias, mas o Governo tem alegado que os custos financeiros de uma recuperação total são incomportáveis para os cofres públicos - falando à TVI, há cerca de duas semanas, foi o próprio primeiro-ministro, António Costa, a sustentar que "não há condições" para devolver integralmente o tempo de serviço aos professores, dado que isso representaria "1300 milhões de euros de despesa permanente todos os anos".

Na entrevista à TSF/JN, João Costa diz também que é preciso levar conta as outras carreiras da Função Pública. "Temos de garantir que o que se faz numa carreira não é desproporcional com o que acontece com outras, por isso temos que fazer esta análise comparada, porque todas as carreiras são igualmente dignas e merecedoras de intervenção. É um problema global, não é específico da educação, e requer análise cuidada", sublinhou o titular da Educação.

A tutela e os professores estão, desde dezembro, num braço de ferro, numa altura em que decorrem negociações para a revisão da carreira, o modelo de contratação e colocação dos docentes. Este sábado os professores voltaram à rua em protesto, mantendo-se também um pré-aviso de greve, feito pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP), até 10 de março. O Governo declarou, entretanto, a obrigatoriedade de serviços mínimos nas escolas.