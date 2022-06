Governo e sindicatos dos médicos voltam a não chegar a acordo

A reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicatos que representam os médicos terminou, mais uma vez, sem que tenha sido alcançado um acordo.

À saída da reunião, o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Noel Carrilho, admitiu que houve "uma abertura negocial parcial", mas que o Governo continua a mostrar indisponibilidade para aumentar os rendimentos base dos médicos.

"Discutiu-se a remuneração, mas em circunstâncias específicas. Isto parece-nos insuficiente, porque não inclui todos os médicos. O que nós queremos é uma valorização transversal da carreira médica", frisou.

Noel Carrilho salienta que houve "passos positivos", mas que "não é suficiente para atrair os médicos para o SNS".

"É preciso mais vontade política, mais investimento nesta solução. É possível, se houver vontade política", vincou.

Já a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que foi proposto um valor de "50 euros à hora para horas suplementares para além das horas que constituem um limite legal", algo recusado pelos sindicatos.

"Foram apresentadas três respostas para os problemas" do Serviço Nacional de Saúde, todas com "enquadramento remuneratório", mas que não foram suficientes para haver acordo entre as partes, lamentou a governante, que adiantou que o Governo continuará a procurar consenso.