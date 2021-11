Governo autoriza preenchimento de 2160 vagas para categorias de carreiras especiais de saúde

Aumentam internamentos e idas à Urgência nos hospitais do Médio Tejo

O Governo autorizou o preenchimento de 2160 postos de trabalho para categorias superiores de carreiras especiais de saúde de enfermagem, farmacêuticas e técnicos superiores de saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde adianta que o Governo autorizou a abertura de concursos para preenchimento de postos de trabalho nas carreiras de enfermagem, nas categorias de enfermeiro gestor (522) e de enfermeiro especialista (1383).

Foram igualmente abertos concursos para as categorias de farmacêutico assessor sénior (20 postos de trabalho) e de farmacêutico assessor (80).

Quanto aos técnicos superiores de saúde, foi aberto concurso nas categorias de assessor superior (25), assessor (40) e assistente principal (90 postos de trabalho).

"Esta medida visa permitir o gradual reequilíbrio da hierarquia interna das carreiras, conferindo aos respetivos trabalhadores uma perspetiva de futuro no seio do Serviço Nacional de Saúde, retomando-se o normal desenvolvimento das carreiras", refere o Ministério da Saúde na nota.

Na nota, é referido que serão posteriormente publicados pela área governativa da saúde os despachos, para cada um dos grupos, com a distribuição das vagas a preencher, por estabelecimento de saúde, em função das necessidades dos diversos serviços e estabelecimentos de saúde.

O Ministério da Saúde lembra que "em linha com a autorização aqui concedida, já anteriormente foi contemplado o pessoal médico, mediante dois despachos exarados no corrente ano, mediante os quais foi autorizada, num caso, a abertura do concurso nacional de habilitação ao grau de consultor e, noutro a autorização para o preenchimento de 250 postos de trabalho na categoria de assistente graduado sénior".

É recordado igualmente que em outubro de 2020, foi publicado idêntico despacho que contemplou o pessoal técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, que autorizou o preenchimento de 80 postos na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista principal e de 826 profissionais para a categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista.