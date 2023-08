Governo assegura que JMJ não prejudicou combate aos fogos

"Não houve qualquer prejuízo para o combate aos incêndios nem para a Jornada pelo facto de termos estes dois eventos, digamos assim, a correr em paralelo", afirmou Patrícia Gaspar, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Lisboa.

A secretária de Estado da Proteção Civil reforçou que houve "dois dispositivos independentes" para responder a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e ao combate aos incêndios rurais, considerando que "a melhor prova" de que o planeamento que foi feito respeitou estas duas dimensões foi a capacidade que o dispositivo teve de responder a estes incêndios que ocorreram, sobretudo, nestas últimas 48 horas.

"No incêndio de Castelo Branco, estamos a falar de um número de operacionais superior a 1.000, portanto penso que ficou bem patente que, de facto, foram dois dispositivos que não conflituaram um com o outro", declarou.

A governante disse ainda que os últimos quatro dias foram "muito exigentes para todo o sistema" da Proteção Civil, agradecendo "o empenho, o profissionalismo e a entrega" de todos os operacionais, desde os bombeiros, às forças de segurança, forças policiais, força especial de proteção civil, serviços de saúde, Cruz Vermelha Portuguesa, ANEPC e serviços municipais de proteção civil envolvidos, "quer na Jornada Mundial da Juventude, quer também na resposta aos inúmeros incêndios" registados nos últimos dias.

"Agradecer, penhoradamente, todo o seu papel e tudo aquilo que fizeram. Foi, de facto, um esforço louvável e que permitiu chegarmos ao dia de hoje com um bom nível de sucesso, sobretudo no que diz respeito ao evento da Jornada Mundial da Juventude", referiu Patrícia Gaspar.

Cerca 1,5 milhão de pessoas, segundo a Santa Sé, estiveram esta semana em Lisboa para participar na JMJ, em Lisboa, que contou com a presença do Papa Francisco.

Situação de alerta ponderada

Patrícia Gaspar disse ainda que o Governo está a ponderar declarar situação de alerta devido ao elevado perigo de incêndios rurais nos próximos dias, em que se prevê um quadro meteorológico "complexo".

"Da avaliação que temos vindo a fazer com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adivinham-se dias, a partir de amanhã [segunda-feira], com um cenário meteorológico também complexo", afirmou Patrícia Gaspar, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.