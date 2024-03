Governo aprova leis para o SNS e ministro vai ao Parlamento quando é criticado por profisisonais

Dois novos diplomas, um que regulamenta o funcionamento das Unidades de Saúde Familiares, nos Cuidados Primários, e outro sobre o regime de dedicação plena para os médicos hospitalares, foram aprovados na reunião do Conselho de Ministros. Os dois diplomas assentam as mudanças na remuneração num regime associado ao desempenho. Manuel Pizarro vai estar nesta sexta-feira no Parlamento para responder a questões dos deputados, quando está a ser criticado tanto por médicos como por enfermeiros.