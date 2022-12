Governo aprova extinção da Fundação da Coleção Berardo

O Governo aprovou esta terça-feira a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC-CB), passando esta para a gestão e posse da Fundação Centro Cultural de Belém, indica um comunicado enviado às redações.

Em conselho de ministros, o Governo também aprovou a concessão à Fundação do Centro Cultural de Belém da plena posse e gestão do centro de exposições do Centro Cultural de Belém.

O diploma regula ainda "o destino dos bens da FAMC-CB, de acordo com o previsto nos estatutos, e determina a criação de uma comissão liquidatária", que "será competente para assegurar o cumprimento do destino dos bens fixado no decreto-lei, para proceder ao inventário dos valores ativos e passivos da FAMC-CB e para decidir sobre o destino das suas obrigações contratuais".

"A extinção da FAMC-CB não coloca em causa as relações laborais existentes, assumindo a Fundação Centro Cultural de Belém os contratos individuais de trabalho da FAMC-CB", pode ler-se.

Paralelamente, o Governo já tinha avançado para a extinção de uma outra fundação, a Fundação José Berardo.

Em maio deste ano, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo, constituída para a criação do museu, será extinta, e aberto um processo para a criação de um museu de arte contemporânea para reunir várias coleções, nomeadamente a Coleção Berardo e a Coleção Ellipse, arrestada após a falência do Banco Privado Português (BPP).

A tutela anunciou a junção das duas coleções, ao mesmo tempo que revelou a denúncia do contrato entre o Ministério da Cultura e José Berardo, em vigor até ao final de dezembro, optando pela não renovação, prevista nesse acordo, num contexto de arresto das obras de arte em 2019, devido ao processo de três bancos a correr em tribunal contra o colecionador, por dívidas que ascendem a quase mil milhões de euros.

Inaugurado em 25 de junho de 2007, o Museu Coleção Berardo foi criado na sequência de um acordo assinado em 2006 para cedência gratuita, ao Estado, por dez anos, de uma coleção com 862 obras de arte de José Berardo, avaliadas, na altura, em 316 milhões de euros pela leiloeira internacional Christie's.

Em 2016, concluídos os 10 anos do acordo com o Estado para criar o Museu Coleção Berardo, foi assinada uma adenda para o seu prolongamento por mais seis anos, com a possibilidade de ser renovado automaticamente a partir de 2022, se não fosse denunciado por qualquer das partes nos seis meses antes do fim do prazo.

A coleção reúne desenvolvimentos artísticos no mundo ocidental, no decurso do século XX, e inclui, entre outras obras, de artistas estrangeiros de renome como Jean Dubuffet, Joan Miró, Yves Klein, Piet Mondrian, Duchamp, Chagall, Picasso e Andy Warhol, e de portugueses como Rui Chafes, Fernanda Fragateiro e Julião Sarmento.