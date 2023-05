Gonçalo Abreu Rocha é o novo responsável da Opus Dei em Portugal

O padre Gonçalo Abreu Rocha, de 57 anos, atual capelão da Residência Universitária dos Álamos, em Lisboa, é o novo vigário regional do Opus Dei em Portugal, substituindo no cargo José Rafael Espírito Santo, anunciou esta quarta-feira a prelatura.

Natural de Lisboa, o padre Gonçalo Abreu Rocha licenciou-se em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecionou durante quatro anos. Foi ordenado padre em 9 de setembro de 2000, em Roma, pelo então prelado do Opus Dei, o bispo Javier Echevarría.

Viveu em Roma até 2007 no seminário internacional do Opus Dei, onde foi vice-reitor entre 2000 e 2007, ano em que regressou a Portugal. Fez o doutoramento em Teologia Dogmática na Universidade Pontifícia da Santa Cruz.

Desde 2007, e segundo a informação do Opus Dei, foi "um colaborador próximo do vigário regional" José Rafael Espírito Santo, que exercia o cargo desde 2002.

A nomeação foi feita no dia 18 de maio pelo prelado do Opus Dei, Fernando Ocáriz, com o anterior vigário a ser nomeado delegado para a região de Portugal.

"O vigário regional é o responsável máximo da Prelatura do Opus Dei em cada uma das suas circunscrições territoriais, também designadas regiões. Em Portugal, essa circunscrição coincide com o território português", explica a prelatura, acrescentado que o Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica que tem como finalidade "difundir em todos os ambientes da sociedade uma profunda consciencialização do chamamento universal à união com Deus e à evangelização, na vida profissional e em todas as circunstâncias da existência corrente".

Em Portugal, a Prelatura conta com mais de 1.600 fiéis, distribuídos por todas as zonas do continente, Madeira e Açores, e existem centros da prelatura em Braga, Porto, Miramar, Viseu, Coimbra, Lisboa, Montemor-o-Novo e Ponta Delgada.