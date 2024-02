Golas antifogo. Relação anula decisão de Ivo Rosa sobre e-mails apreendidos

Ivo Rosa considerou como prova proibida e-mails apreendidos durante as buscas aos arguidos do caso das golas antifogo, entre os quais o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, e mandou destruí-los. Agora o Tribunal da Relação declarou a inexistência jurídica do despacho.