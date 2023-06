GNR deteve 31 pessoas em operação de fiscalização rodoviária nos arredores de Lisboa

A GNR deteve esta terça-feira de madrugada 31 pessoas, metade das quais por condução com excesso de álcool, durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada em vários locais nos arredores de Lisboa.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana dá conta que realizou, esta terça-feira de madrugada, uma operação policial de fiscalização rodoviária em vários locais nos arredores de Lisboa com o objetivo de "combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária e regularizar o trânsito", numa altura que se festeja o Santo António.

Segundo a corporação, no âmbito da operação, realizada nos distritos de Lisboa e Setúbal, foram fiscalizados 1339 condutores e detidas 31 pessoas, 18 das quais por condução com excesso de álcool e sete por conduzirem sem habilitação legal.

Entre as contraordenações, a GNR destaca 91 condutores multados por excesso de álcool, 21 por falta de inspeção periódica, cinco por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, sete por falta do cinto de segurança, três por falta de seguro e dois por uso do telemóvel, além de duas viaturas apreendidas.