GNR desmantelou fábrica ilegal de tabaco em Gondomar

A GNR desmantelou uma fábrica ilegal de tabaco em Gondomar no âmbito de uma operação que culminou na identificação de nove pessoas e na apreensão de 1.276 cigarros e 8,5 quilos de folhas de tabaco, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a GNR refere que a operação "Seixo" decorreu na terça-feira, nos concelhos de Gondomar e Valongo, no distrito do Porto, tendo sido dado cumprimento a 11 mandados de busca, designadamente cinco domiciliárias, três em estabelecimentos comerciais e três em viaturas.

Contactada pela Lusa, fonte do Destacamento de Ação Fiscal do Porto referiu que a investigação decorria há já seis meses.

A operação foi "o culminar de uma investigação no âmbito do crime aduaneiro de introdução fraudulenta no consumo, que permitiu desativar uma fábrica artesanal de produção e transformação de cigarros", afirma a GNR no comunicado.

A GNR identificou "quatro mulheres e cinco homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 76 anos, pelo crime de introdução fraudulenta no consumo", e apreendeu 1.276 cigarros e 8,5 quilos de folhas de tabaco, que "permitiria manufaturar 8.500 cigarros".

Foram ainda apreendidos dois telemóveis, seis máquinas relacionadas com a produção de tabaco, um motor elétrico e 35.085 euros.

"Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Gondomar", conclui a GNR.