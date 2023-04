Glex Summit: em busca de Cleópatra e da Lua 

Quando chegarmos a Marte, vamos ter de viver debaixo da superfície, por causa das radiações", explicava em entrevista ao DN Nina Lanza, coordenadora da equipa da NASA que controla as câmaras dos rovers Curiosity e Perseverance, durante a Glex Summit 2021, que decorreu em Lisboa e nos Açores. A cientista americana é um dos nomes já confirmados para a Cimeira Global dos Exploradores deste ano, que se realiza na Terceira. E com ela no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo de 14 a 16 de junho vão estar a arqueóloga dominicana Kathleen Martinez-Nazar, envolvida na busca do túmulo de Cleópatra, o britânico Nathan J. Robinson, biólogo célebre por ter filmado uma lula gigante, e Alejandro Arteaga, biólogo equatoriano-venezuelano cujo trabalho é descobrir espécies nos trópicos.

Organizado pelo Clube de Exploradores de Nova Iorque e pela Expanding World, do português Manuel Vaz, a Glex Summit vai ter o programa final revelado dia 22, na gala anual do Explorers Club, organização que ao longo dos tempos tem acolhido gente tão famosa como Roald Amundsen, o norueguês pioneiro a chegar ao polo sul, ou o americano Neil Armstrong, primeiro homem a pisar a Lua. Aliás, "todos os 12 homens que foram à Lua eram membros do clube", explicava há um ano em Nova Iorque Richard Garriot, numa visita guiada ao edifício sede, cheio de memórias de grandes feitos. Numa placa logo à entrada estão afixados os "The Explorers Club Famous Firsts". Traduzindo, esses cinco Famosos Primeiros que o clube reivindica são a conquista do Polo Norte (1909), do Polo Sul (1911), do Evereste (1953), da Fossa das Marianas (1960) e da Lua (1969). Como se podia ler na reportagem publicada no DN: "Garriott é o melhor dos cicerones para a visita à sede do The Explorers Club e não por ser o presidente. É que ele próprio pode reivindicar um sexto "Famous First": ser o primeiro a ir ao espaço, ao fundo da Fossa das Marianas e a ambos os polos!".

Manuel Vaz, que desde a primeira edição da Glex Summit em 2019 tem sido a alma do projeto, diz sobre a edição de 2023: "É com enorme satisfação que conseguimos garantir Portugal, por mais um ano, como palco do maior encontro de exploradores do nosso planeta. Mais uma vez nos Açores, mas, este ano, em exclusivo, na ilha Terceira, com epicentro em Angra do Heroísmo. Um evento que reforça a importância geoestratégica dos Açores, em particular da Terceira, nos últimos 500 anos. Em relação à edição deste ano, para além dos nomes que já desvendámos - de um total de 50 que vamos revelar na gala da próxima semana, em Nova Iorque - destaco alguns dos temas que vão estar em foco nesta cimeira: no que toca à conservação da natureza, a Amazónia vai ter um grande destaque, pela importância que tem na sobrevivência do nosso planeta. Por isso, vamos ter histórias, projetos e cientistas focados na região".

Acrescenta o fundador da Expanding: " Relativamente à exploração espacial, a Missão Artemis que levará, pela primeira vez, mulheres à lua, é um dos destaques da edição deste ano. Ainda no campo da exploração espacial e da inovação, o Telescópio Espacial James Webb vai estar em evidência. Os oceanos e a sua conservação é outro tema que sublinho, ou não estivéssemos nos Açores. Muitos outros vão ser abordados, mas estes são os que destacaria, desde já. Como é tradição, a GLEX Summit abrangerá imensos temas, desde a exploração polar, à biologia, às ciências planetárias, até à arqueologia".

Os bilhetes para a GLEX Summit encontram-se à venda no website oficial, em https://www.glexsummit.com/tickets

A edição de 2022 pode ser recordada neste vídeo: https://youtu.be/2oE483Ie750

