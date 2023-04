Ginecologistas dos hospitais Santo António, Guimarães e Coimbra já estão a trabalhar nas Caldas

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) aprovou uma medida, no âmbito do "Programa Nascer em Segurança no SNS", que permite a equipas que integram médicos especialistas e internos de unidades que funcionam sem constrangimentos de recursos vir ajudar as unidades da região de Lisboa e Vale nas urgências de ginecologia-obstetrícia.

O objetivo é garantir as escalas de forma a que as urgências não tenham de encerrar portas e, por agora, os hospitais visados são os das Caldas da Rainha e de Setúbal. Isto mesmo foi confirmado ao DN pela Direção Executiva esta semana: "Por agora, esta mobilização de ajuda para os próximos meses vai focar-se nos hospitais com mais carência em recursos humanos, nomeadamente o Centro Hospitalar do Oeste e o Centro Hospitalar de Setúbal".

De acordo com a resposta da DE, estas equipas iriam funcionar de acordo com o que fosse traçado com as unidades hospitalares em causa, tendo em conta as suas disponibilidades e necessidades. O DN quis saber junto dos centros hospitalares do Oeste e de Setúbal quando é estas equipas iriam começar a funcionar, de onde vinham e por quanto tempo iriam ficar. As respostas do Centro Hospitalar do Oeste foram vagas e de Setúbal, apesar das tentativas, não houve qualquer retorno.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas das Caldas da Rainha, a informação dada ao DN indica que "estas equipas já iniciaram a colaboração em março, que permanecerá nos próximos meses, sendo a colaboração variável de acordo com as necessidades e disponibilidades". Sabe-se que as equipas de médicos que vão estar a assegurar as escalas de urgência, sobretudo ao fim de semana na região do Oeste, vêm dos centros hospitalares do Médio Ave, que integra os hospitais de Famalicão e de Santo Tirso, e de Santo António, no Porto, do Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, de Guimarães, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Segundo explicou a DE, os médicos destas equipas "serão remunerados ao abrigo dos valores praticados habitualmente em regime de trabalho adicional no SNS", sem especificar, no entanto, se à parte deste pagamento os profissionais serão ou não apoiados nas despesas de deslocação.

Recorde-se que a DE-SNS prolongou o programa Nascer em Segurança no SNS, depois de avaliação ao fim do primeiro trimestres deste ano, por mais dois meses, até ao final de maio, altura que sofrerá nova avaliação tendo já em conta os resultados desta iniciativa. Neste momento, nove dos 13 serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia de Lisboa e Vale do Tejo estão a funcionar em alternância, aos fins de semana e, alguns, à noite. Só os serviços do Hospital Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa, Cascais e Garcia de Orta, em Almada, estão a funcionar ininterruptamente.

O bastonário dos médicos, Carlos Cortes, e o presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia-Obstetricia, João Bernardes, disseram ao DN que esta medida não pode ser considerada como solução, porque é uma situação voluntária, sublinhando ambos que o que é preciso são medidas estruturais que resolvam o problema de fundo dos profissionais no SNS. "O que temos de ter, é uma resposta adequada, correta e definitiva para os hospitais que necessitam de ginecologistas", defendeu Carlos Cortes. "Se nada for feito, os médicos vão continuar a sair do SNS e as coisas vão continuar a correr muito mal", sublinhou.