Ginásios voltam a poder ter aulas de grupo

Costa "aposta" em obrigatoriedade do uso de máscara até ao fim do verão

Os ginásios podem voltar a realizar aulas de grupo e todas as modalidades desportivas passam a estar autorizadas a partir de 1 de maio, nos concelhos que avançam para a próxima fase de desconfinamento, indicou o primeiro-ministro, António Costa, nesta quinta-feira.

Os ginásios vão "recuperar a atividade normal", indicou na conferência de imprensa em que anunciou as novas medidas para a próxima fase do desconfinamento.

No portal "EstamosON", o governo explica que "a prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre". Quanto aos ginásios, diz que "podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene" a partir de maio.

Depois do regresso da prática das modalidades de baixo risco e da atividade física em grupos de até quatro pessoas, em 05 de abril, seguiu-se a retoma de médio risco, alargando para seis o número de pessoas numa atividade física ao ar livre, duas semanas depois.

As modalidades de alto risco de contágio, por "implicarem contacto face a face", incluem o boxe, jiu jitsu, judo, kickboxing e muaythai, lutas amadoras ou o râguebi, entre várias vertentes de outras modalidades, da ginástica à patinagem, taekwondo, várias artes marciais ou a dança desportiva.