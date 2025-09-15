Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Urgências de Ginecologia/Obstetrícia marcam dia de aniversário do SNS.
Sociedade

Gestores dos hospitais. “Se há quem não cumpre deve haver consequências”

Nos 46 Anos do SNS, Ana Paula Martins elogiou no seu discurso as administrações que sabem ter “liderança em momentos complexos”, como a MAC, e criticou as que não o fazem. A Associação dos Administradores Hospitalares diz acompanhar a ministra nos elogios e nas críticas, mas alerta: "Os que não cumprem são, geralmente, de nomeação política”.
