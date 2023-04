Garantir direitos das mulheres é essencial para crescimento sustentável da população

Em novembro do ano passado a população mundial chegou aos 8 mil milhões de pessoas, um número nunca antes atingido na história da Humanidade. Com esse mote, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) desenvolveu o relatório 8 mil milhões de vidas, infinitas possibilidades: assegurando direitos e escolhas para mostrar que o mundo não tem demasiadas pessoas, apenas precisa que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres sejam cumpridos.

O relatório sublinha a importância de investir na igualdade de género para promover um mundo em equilíbrio e a crescer de forma sustentável. É apresentado hoje na Assembleia da República por Mónica Ferro, Diretora do Escritório em Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População, Catarina Furtado, Embaixadora da Boa Vontade do UNFPA, e Alice Frade, Diretora Executiva da Associação P&D Factor. É uma iniciativa conjunta do UNFPA com a Associação P&D Factor e o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. O organismo das Nações Unidas juntou, além de peritos e técnicos que trabalham com o fundo, pessoas do mundo inteiro para apoiar na realização deste relatório.

Com a chegada a um novo marco populacional muitas questões se levantaram sobre as consequências que este aumento de população poderia trazer ao planeta, no entanto, este relatório alerta para o perigo de analisar o número de pessoas apenas pelo aumento ou diminuição quando estão outros fatores em causa. "Este relatório vem informar sobre a importância de termos cuidado com a informação que nos chega, a forma como a traduzimos e como a utilizamos conforme os nossos interesses ou a falta de conhecimento, e isto é prejudicial sempre para as mesmas pessoas: as mulheres, os migrantes, os refugiados, as pessoas mais velhas, os adolescentes e as pessoas LGBTI", afirma Catarina Furtado, Embaixadora da Boa Vontade do UNFPA. As questões populacionais levantadas pelo aumento do número de pessoas não têm tanto a ver com o número em si, mas sim com saber se essas pessoas têm os seus direitos reconhecidos.

Uma das conclusões mais importantes deste relatório é o facto de as mulheres não estarem a ver os seus direitos sexuais e reprodutivos reconhecidos, tanto nos países mais desenvolvidos quanto nos menos desenvolvidos, o que impede a população mundial de atingir o seu potencial. "Se em alguns países as mulheres têm mais filhos do que aqueles que quereriam, noutros países se calhar têm menos filhos do que quereriam", diz Catarina Furtado. A solução passa por medidas de igualdade de género que têm de acontecer de forma transversal. Nos países com taxas de fertilidade mais baixas "é preciso garantir medidas de proteção social e de conciliação da parentalidade", enquanto que nos países com maior fertilidade "é necessário criar acesso a prevenção de doenças sexualmente transmíssiveis, garantir acompanhamento pré e pós parto e acesso a partos assistidos". São estas medidas que dão às mulheres a hipótese de escolherem que tipo de vida querem ter. Segundo os dados mais recentes de 68 países, 44% das mulheres em situação de casal não tem autonomia corporal, ou seja, o controlo dos seus corpos não está nas suas mãos.

