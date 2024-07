Gangues juvenis. Prevenção avança devagar, mas PJ regista queda para metade de homicídios

Quinze meses depois de criada a Comissão coordenada pelo ministério da Administração Interna para responder à escalada de violência de gangues juvenis com medidas preventivas, muito pouco ainda avançou do plano. O ministério da Justiça, por exemplo, ainda está a criar um grupo de trabalho para executar a proposta que já saiu da Comissão há nove meses. A PJ, por seu turno, intensificou as suas operações desde 2021 e o número de crimes mais violentos, homicídios tentados principalmente, passou de 16 para 8 na Grande Lisboa no primeiro semestre.