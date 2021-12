Gala solidária enche Kais para honrar a Tauromaquia

Nesta noite, a festa foi brava, mas não levou toiros à arena. Ainda assim, encheu o restaurante Kais de aficionados de todo o país, em apoio da Tauromaquia, numa grande gala organizada pela Tauronews. Com mais de 500 pessoas a juntar-se à mesa e depois para a festa, que se prolongou pela madrugada, com música ao vivo e DJ, um dos momentos altos da noite foram os prémios entregues aos triunfadores da temporada de 2021 - cujos feitos foram ainda mais apreciados em contexto de covid e com a abertura das praças a atrasar-se e a lotação das praças de todo o país limitada, devido às restrições impostas pela pandemia.

Joaquim Grave foi um dos merecidos vencedores da noite, com a Murteira Grave, instalada na fantástica Herdade da Galeana, em Mourão, a ser eleita a Melhor Ganadaria da temporada. E o português radicado em Badajoz João Silva Juanito, que apesar dos seus 22 anos tem triunfado em praças maiores como Las Ventas, Madrid, ou a Real Maestranza de Sevilha, foi considerado o Melhor Matador. Dedicando o prémio a outros jovens como ele, que "sonham, lutam e se sacrificam para ser toureiros", Juanito lembrou a importância de defender as tradições e de multiplicar as ações para manter "vivo um espetáculo que é nosso".

Joaquim Grave venceu o prémio de Melhor Ganadaria pela sua Murteira Grave. © André Luís Alves / Global Imagens

Tradição de ADN intrinsecamente português que são as pegas, não podiam deixar de brilhar os mais valentes da festa, com o prémio de Melhor Grupo de Forcados entregue aos Amadores de Évora, enquanto João Prates, dos Amadores de Coruche, venceu na categoria de Melhor Forcado.

Nas corridas que puderam realizar-se neste ano na perto de meia centena de praças de toiros que pintam os mais de 40 municípios com atividade tauromáquica no país - a que se somam as festas populares e as praças amovíveis -, muitos se destacaram pelas suas conquistas. No final, foram 40 os nomeados (pelos seus pares) em oito categorias. A eleição dos melhores coube ao público aficionado e a receita, que ultrapassou os 5 mil euros, terá como destino ajudar a preservar a cultura tauromáquica nortenha.

"Com Rio vamos continuar a defender a nossa cultura"

Porque a gala de sábado também se fez de reconhecimento por quem mais tem feito pela defesa da tauromaquia, a Tauronews guardou um momento especial para distinguir duas vozes que têm sido incansáveis nessa luta pela preservação desta arte bem portuguesa: o secretário-geral da ProToiro, Hélder Milheiro, "pelo trabalho de defesa pública da cultura tauromáquica", e a deputada do PSD Fernanda Velez, pela forma frontal como tem defendido o setor na Assembleia da República".

Fernanda Velez, deputada do PSD, e Hélder Milheiro, secretário-geral da ProToiro, levaram um prémio especial pela sua defesa da tauromaquia e da cultura portuguesa. © André Luís Alves / Global Imagens

A representante social-democrata e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação aproveitou a ocasião para assegurar que, "com a vitória de Rui Rio na luta pela liderança do PSD, sendo ele próprio um aficionado", a festa brava continuaria a contar com o apoio e a defesa do seu partido.

Momento de fado pela voz de Gustavo Pinto Bastos com Felipe Núncio na guitarra e Manuel Gama na viola. © André Luís Alves / Global Imagens

E como não podia deixar de acontecer numa festa que vive do que de mais genuíno tem a cultura portuguesa, houve ainda tempo para belíssimos momentos de fados, com as vozes de Maria Pires Moura e Gustavo Pinto Bastos a interpretar temas intemporais dos grandes nomes da canção portuguesa, como Oiça Lá, Ó Senhor Vinho e Cavalo Ruço, acompanhados por Felipe Núncio na guitarra e Manuel Gama na viola.

Momento de fado pela voz de Maria Pires Moura com Felipe Núncio na guitarra e Manuel Gama na viola. © André Luís Alves / Global Imagens

Entre os demais vencedores da Gala da Tauromaquia, contaram-se ainda outros que se distinguiram nesta temporada nas várias categorias da arte, incluindo Francisco Palha, considerado pelos aficionados como o Melhor Cavaleiro de Alternativa, e Tristão Ribeiro Telles, distinguido como Melhor Cavaleiro Amador / Praticante. Para Duarte Alegrete, presença assídua em muitas praças nesta temporada, foi o primeiro prémio da noite, o de Melhor Bandarilheiro.

João Silva "Juanito" foi eleito o Melhor Matador e recebeu o prémio das mãos do presidente do CCB, Elísio Summavielle. © André Luís Alves / Global Imagens

Numa cerimónia que contou com Nuno Luz (SIC) e Paulo Pereira (CNN) como apresentadores solidários e na plateia somou personalidades de diversas áreas, como o antigo secretário de Estado e atual presidente do CCB, Elísio Summavielle, o último prémio da noite foi entregue a Ricardo Levesinho, com a Tauroleve, que gere as praças de Vila Franca, Moita, Figueira da Foz e Chamusca, a ser eleita a Melhor Empresa Tauromáquica em 2021.