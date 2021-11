Fundações EDP e Serralves criam projeto de divulgação de arte contemporânea e ciência

A Fundação EDP e a Fundação de Serralves assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de estabelecerem uma parceria de longo prazo para o Campus Cultural da Fundação EDP em Lisboa, incluindo o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e a Central Tejo, informaram as entidades num comunicado enviado à nossa redação.

De acordo com a nota, esta parceria "vai abrir novos horizontes ao conhecimento, estudo, desenvolvimento e divulgação da arte contemporânea e da ciência dentro e fora de fronteiras e vai reforçar os pólos culturais de Lisboa e do Porto de ambas as Fundações".

A Fundação Serralves vai ser responsável pela gestão e programação o Campus Cultural da Fundação EDP em Lisboa, juntando assim "o MAAT e a Central Tejo ao Museu de Arte Contemporânea, à Casa e Parque de Serralves e à Casa do Cinema Manoel de Oliveira".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Fundação EDP, através da propriedade e apoio de mecenato ao Campus Cultural em Lisboa, continuará a fazer da cultura um dos seus "pilares de intervenção".

"Para a Fundação de Serralves esta parceria representará um marco no seu historial de divulgação da cultura contemporânea nas suas múltiplas expressões, potenciando também a sua ação ao nível da promoção do conhecimento e da ciência. Com esta presença física em Lisboa, a Fundação de Serralves consolidará a sua relevância nacional, e reforçará a sua afirmação internacional", pode ler-se na nota.

Refira-se que o MAAT recebeu mais de 85 exposições de mais de 200 artistas nacionais e 400 estrangeiros, que foram visitadas por 1,2 milhões de visitantes.