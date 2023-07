Fundação obrigada a passar fatura a quem pagou inscrição

A Fundação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) tem obrigação de passar faturas individuais aos peregrinos que pagaram para participar no evento, e não as entidades, como paróquias ou associações, que gerem os grupos e que atuam apenas como intermediários, revelou ao Dinheiro Vivo Jorge Carrapiço da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).

"A Fundação JMJ Lisboa 2023 emite faturas-recibo das contribuições de participação que, na sua maioria são feitas a grupos de peregrinos, em complemento ao recibo de pagamento que é emitido pela plataforma de inscrições do Vaticano. Muitas das faturas são, assim, passadas ao grupo que a requer", afirmou ao Dinheiro Vivo fonte oficial da organização. Isto significa que têm sido erradamente emitidos recibos em nome de entidades que gerem a inscrição de grupos. Por exemplo, 10 indivíduos pagaram pela participação na JMJ, cujo valor anda em torno de 200 euros por pessoa, entregando esses montantes à paróquia que, como intermediária, procedeu à inscrição do grupo. Neste caso, como explicou a Fundação da JMJ, a fatura é emitida à paróquia. Se cada um dos elementos do elenco quiser o respetivo recibo terá de pedir à paróquia, esclareceu a organização. Ora este procedimento não está correto, conforme esclareceu ao Dinheiro Vivo o contabilista Jorge Carrapiço: "A fatura tem de ser passada a quem efetivamente comprou o acesso ao evento e não à entidade intermediária, ou seja, a Fundação tem a obrigação de emitir o recibo individualmente".

A polémica veio a lume há uns dias, quando foi publicada uma queixa nas redes sociais dando conta de que a Fundação da JMJ se teria recusado a emitir fatura. Sobre este caso concreto, a organização assegurou que "não tem informação de que tenha sido solicitado qualquer comprovativo de pagamento". "No entanto, esse pedido poderá ser feito a qualquer momento", garantiu. Mas a fatura é obrigatória, ou seja, não está pendente de uma solicitação, salientou Jorge Carrapiço. O contabilista frisou ainda que a Fundação habilita-se a uma coima entre 400 euros e 7500 euros, se rejeitar emitir o comprovativo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recusa de recibo dá coima entre 400 euros e 7500 euros. Donativos também estão sujeitos à emissão do comprovativo e dão benefícios fiscais em IRS e IRC.

Em relação aos donativos, a Fundação também tem de passar recibo, de acordo com o mesmo contabilista. "O Orçamento do Estado para este ano deu um enquadramento fiscal à Jornada Mundial da Juventude que permite, aliás, dar benefícios fiscais a quem faz doações", sublinhou Jorge Carrapiço.

Assim, e no caso de trabalhadores por conta de outrem (rendimentos de categoria A), "são dedutíveis à coleta do IRS do ano a que dizem respeito 30 % dos donativos, em dinheiro ou em espécie, concedidos por pessoas singulares residentes em território nacional, desde que não tenham sido contabilizados como gastos do período", lê-se na página oficial da JMJ. Para trabalhadores a recibos verdes (rendimentos de categoria B), o custo com donativos pode ser majorado em 40% nas deduções em sede de IRS. Caso os valores sejam oferecidos por empresas, estas entidades podem abater ao IRC 140% dos gastos com donativos, beneficiando assim de uma majoração de 40% nas deduções.

salome.pinto@dinheirovivo.pt