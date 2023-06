Fumo dos incêndios do Canadá chega ao continente nas "próximas horas"

A nuvem de fumo que tem origem nos incêndios do Canadá, que já afeta os Açores desde domingo, deve estender-se ao território continental nas "próximas horas", indica esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Tendo como base simulações do modelo de previsão "de serviço CAMS (programa Copernicus)", a nuvem de fumo "parece estar confinada acima dos 1.100m de altitude e não deverá afetar em Portugal as populações abaixo deste nível".

Fumo deverá, contudo "causar redução de visibilidade, do brilho do Sol e do tom azul do céu", refere o IPMA, em comunicado.

Segundo o instituto, a nuvem "é constituída por partículas muito pequenas (< 2.5 micrometros) e por gases (especialmente monóxido de Carbono)".

#InfoIPMA: A nuvem de fumo dos incêndios no Canadá parece estar confinada acima dos 1100m de altitude e não deverá afetar em Portugal as populações abaixo deste nível. Contudo deverá causar redução de visibilidade, do brilho do Sol e do tom azul do céu https://t.co/9cs6xfYomi pic.twitter.com/U6TajlqO5m - IPMA (@ipma_pt) June 26, 2023

Na nota, o IPMA refere que​​​​​​ está a "acompanhar a situação, podendo emitir uma nova atualização, caso se justifique".

Devido ao fumo dos incêndios florestais, Montreal ficou coberta de poluição no domingo e a qualidade de ar desta cidade foi considerada insalubre, alertou estudo, citado pela AFP.

A cidade mais populosa da província do Quebeque tinha uma qualidade do ar "insalubre", segundo o IQAir, que monitoriza a poluição em todo o mundo.

Mais de 400 incêndios ativos no Canadá

O Ministério do Meio Ambiente do Canadá avisou várias regiões do Quebeque que "as concentrações altas de partículas finas causavam uma má qualidade do ar e reduziam a visibilidade". O ministério pediu à população para que evite atividades ao ar livre e usem máscara caso tenham necessidade de sair.

Eventos como espetáculos e competições desportivas, foram cancelados devido à mistura de fumo e nevoeiro insalubre. "É realmente como uma névoa, só que é fumo dos incêndios florestais. É muito difícil respirar e arde um pouco os olhos", descreveu Fauve Lepage Vallee, 18 anos, que lamentou o cancelamento de um festival.

Existem 80 incêndios florestais ativos no Quebeque, segundo a agência de proteção contra incêndios florestais Sopfeu, que registou vários focos neste fim de semana, devido às temperaturas elevadas e à seca.

O centro canadiano de incêndios florestais regista mais de 450 incêndios ativos em todo o país, dos quais 240 estão fora de controlo, segundo a AFP.

O Canadá vive um ano de incêndios sem precedentes, com mais de 7,4 milhões de hectares queimados desde janeiro.

Com AFP