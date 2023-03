Frio mantém Portugal continental sob aviso amarelo até sexta-feira

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dezassete dos 18 distritos do continente vão manter-se sob aviso amarelo até sexta-feira devido à previsão de tempo frio, com cinco distritos a enfrentar hoje temperaturas mínimas negativas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vai prolongar-se até às 10:00 de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Bragança e Guarda (-5 graus Celsius), Viseu e Vila Real (-3) e Braga (-1) são os distritos com temperaturas mínimas negativas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar hoje entre os -5 (na Guarda e em Bragança) e os 5 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 4 (na Guarda) e os 16 (em Faro).

O IPMA emitiu igualmente um aviso laranja para o grupo ocidental dos Açores (Corvo e Flores) por causa da agitação marítima, a partir das 09:00 de hoje e até às 00:00 de quinta-feira, passando depois a amarelo até às 09:00 deste dia.

O grupo ocidental está também sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje devido ao vento forte.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo de agitação marítima entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de quinta-feira para o grupo central (Graciosa, Faial, Pico, São Jorge e Terceira) dos Açores.

O mau tempo que se faz sentir nos Açores deriva da passagem da depressão Kamiel.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.