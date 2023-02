Filmes fotográficos, máquinas descartáveis e câmeras analógicas. Há muito tempo que estes termos estavam "enterrados" e os objetos escondidos por entre as antiguidades das famílias, mas tal como o vinil, voltaram agora à vida pelas mãos das gerações mais jovens, que vêm na fotografia analógica um passatempo que relembra as memórias de uma época na qual o digital ainda não existia.

O fascínio por esta estética vintage começou nos filtros retro, que reproduzem o efeito de filme, passou pelas máquinas fotográficas instantâneas - as conhecidas polaroids - e cai agora sobre as "máquinas a rolo", que são uma moda que promete ficar entre as novas gerações.