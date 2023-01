Football Leaks: Decisão do julgamento de Rui Pinto conhecida a 28 de abril

A defesa de Rui Pinto, que está a ser julgado no âmbito do processo Football Leaks, pediu pena suspensa para o hacker. A decisão do julgamento será conhecida a 28 de abril.

"Não ia pugnar pela absolvição, não faria sentido. Uma pena de prisão suspensa será suficiente", afirmou Francisco Teixeira da Mota, advogado do mentor do Football Leaks, que frisou que o pirata informático é alguém que está a ser julgado pela primeira vez.

"É uma pessoa que inequivocamente estava absolutamente motivada para denunciar e tornar público crimes, situações graves e ilegalidades. Não tinha noção da importância do segredo de advogado, coisa que adquiriu", acrescentou na sessão realizada no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Teixeira da Mota salienta que Rui Pinto "continua com a sua ambição na luta pela transferência no futebol", mas "aprendeu que não pode fazê-la através de práticas ilegais" e a realçou a a evolução de Rui Pinto ao longo dos últimos sete anos e as circunstâncias de ainda se encontrar sob o regime de proteção de testemunhas: "Tem uma vida suspensa. É uma pessoa que, inequivocamente, estava motivada para denunciar crimes".

A Doyen propôs que, caso a pena seja suspensa, Rui Pinto devolva às vítimas os dados que recolheu, mas o advogado diz que o hacker "não tem nada em seu poder".

A defesa alega que Rui Pinto não conhecia tudo o que estava no computador que seria usado pelo grupo que criou o Football Leaks e assumiu somente de forma cabal a prática de três crimes de acesso ilegítimo (Sporting, FPF e PLMJ) e quatro de acesso indevido (Sporting, FPF, PLMJ e PGR).

A suspensão da pena de prisão só se poderá aplicar caso esta for até cinco anos.

No dia 4 de janeiro, o Ministério Público pediu a condenação a pena de prisão de Rui Pinto, criador da plataforma eletrónica Football Leaks, por 89 dos 90 crimes de que está acusado no processo.

Nas alegações finais do processo Football Leaks, que começou em 04 de setembro de 2020, Marta Viegas, procuradora do MP, considerou que o único crime não provado foi o de sabotagem informática à SAD do Sporting.

Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.