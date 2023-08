Fogo num prédio na Amadora faz um ferido

Um incêndio deflagrou às primeiras horas da manhã desta terça-feira num prédio da Damaia, no concelho da Amadora, avançou a SIC Notícias, que cita uma fonte no local. O alerta foi dado às 06:00 e cerca de uma hora depois o incêndio foi extinto.

Há a registar um ferido grave, um homem de 65 anos, tendo sido transportado para o hospital de Santa Maria, segundo Mário Conde, comandante dos bombeiros da Amadora, em declarações à SIC Notícias.

No local estiveram mais de duas dezenas de operacionais apoiados por nove viaturas, de acordo com os dados do site da Proteção Civil.

São desconhecidas, para já, as causas deste incêndio.

Notícia atualizada às 09:18