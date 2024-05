Sobe para sete o número de pessoas com 'legionella', um nos cuidados intensivos

Cinco doentes estão internados no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e um sexto, um homem de 86 anos, acamado, está a ser acompanhado no domicílio.. Internada nos cuidados intensivos está uma mulher de 60 anos.