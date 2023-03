FNAM. Greve de médicos terá adesão forte, "desmotivação em escalada"

Os dois sindicatos médicos estão a negociar com o Ministério da Saúde (MS) desde abril do ano passado a revisão das carreiras, as grelhas salariais e as normas particulares e de organização do trabalho nos serviços. Na altura, um protocolo assinado com a anterior equipa do MS definiu o dia 30 de junho de 2023 como o prazo final para esta negociação, ambos os sindicatos aceitaram o timing, mas a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), independentemente de se manter na mesa das negociações, decretou em janeiro dois dias de greve, para 8 e 9 de março, por considerar que "as negociações não avançam" e que tem havido "uma falta de respeito total para com os médicos neste processo de negociação", afirmou ontem ao DN a presidente, Joana Bordalo e Sá.

Quando o protesto foi agendado, a médica tinha referido ao DN que a greve poderia ser desmarcada se fosse dado um sinal do lado da tutela de avanço no processo negocial, mas, segundo diz, "tal não aconteceu". Pelo contrário, "o nosso sindicato tem sido confrontado nas últimas reuniões com propostas de perda de direitos que já tínhamos rejeitado liminarmente. Ora, isto é um sinal de total falta de respeito pelos médicos, que até tinham alguma esperança neste processo de negociação", disse.

Em causa está uma proposta que "elimina o número de doentes por médico de família e o aumento da idade para deixar de fazer urgências, 55 anos para urgência noturna e 60 para toda a urgência, o que é uma perda total de um direito adquirido".

Esta questão está a gerar controvérsia porque, após a última reunião, dia 2 de março, a FNAM anunciou publicamente que o regresso desta proposta à mesa das negociações "era um retrocesso", mas a tutela, em comunicado, veio garantir que tais temas não tinham sido discutidos na reunião.

Joana Bordalo e Sá confirma que não foram discutidos na reunião, mas questiona: "Se não é intenção da tutela discutir o tema. porque o continua a colocar em cima da mesa? Recebemos esta proposta na reunião de 28 de novembro, quando o ministro Manuel Pizarro esteve presente. Logo na altura foi rejeitada por completo e o ministro disse que seria retirada, mas voltaram a apresentar o mesmo documento na reunião de 8 de fevereiro, onde voltámos a rejeitar. No dia 2 de março, no final da reunião, foi-nos entregue em mão o mesmo documento, com a mesma redação, impresso, que assinala estas duas questões (como matéria a avaliar no balanço final do processo de negociação). Se isto não é estar a colocar o assunto em cima da mesa e a querer discuti-lo, então não sabemos o que é. No mínimo, então, não é uma atitude séria", comentou ao DN.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) desmarcou-se desta greve, não aderindo. Segundo o secretário-geral, Roque da Cunha, "há um protocolo assinado com os sindicatos que estabelece o dia 30 de junho para o final das negociações, e, da nossa parte, palavra dada é palavra honrada".

Em relação à proposta referida pela FNAM como um retrocesso, o SIM publica no seu site que a última reunião negocial com o MS decorreu no dia 28 de fevereiro de 2023, referindo que "não está em discussão qualquer aumento da idade de dispensa de trabalho noturno e/ou de dispensa de trabalho em serviço de urgência".

Ao DN, Joana Bordalo e Sá diz não saber o que está a ser discutido com o outro sindicato da classe, porque a partir do momento que "anunciámos a greve foi o próprio ministério que nos informou de que as reuniões deixariam de ser com os dois sindicatos ao mesmo tempo", mas o que está em causa com estas duas propostas, reforça a médica, "é uma perda de direitos e com forte impacto nas condições de trabalho dos médicos. A forma como nos tem sido apresentada é como se fosse uma moeda de troca, tentando manter o assunto aberto até ao fim das negociações, e isso não aceitamos de todo".

A médica sublinha que "os médicos tinham alguma esperança neste processo negocial com o Sr. Ministro Manuel Pizarro, mas já não há esperança nenhuma. Andamos de reunião em reunião sem avanços. Se fosse na Alemanha, as reuniões entre as duas partes não acabariam sem os temas estarem fechados. Em Portugal, infelizmente não é assim e não sabemos o que o Sr. Ministro quer com esta situação".

Neste processo de negociação, Joana Bordalo e Sá diz que apenas se avançou ligeiramente num único dossiê, que tem a ver com "a questão das normas particulares de organização e disciplina do trabalho. É um documento que está a ser trabalhado desde novembro, houve pequenos avanços, mas ainda não está fechado também".

Pela falta de sinais de que algo pode mudar no SNS, Joana Bordalo e Sá acredita que estes dois dias de greve "deverão ter uma forte adesão". "É isso que esperamos, porque o sinal que temos dos médicos é que a desmotivação diária nos locais de trabalho continua em escalada. Todos os dias temos casos de um colega que emigra ou de outro que sai do SNS."

Por isso mesmo prepara os utentes para os possíveis constrangimentos que este protesto poderá vir a ter na atividade diária dos centros de saúde e dos hospitais. No pré-aviso de greve, a FNAM pede à classe que mostre ao governo que "não aceita migalhas" e à sociedade que "está unida", pelo "bem dos utentes e do SNS". Em causa está a grelha salarial, que "não é atualizada há mais de uma década", sublinha a presidente da FNAM, mas que "é só um tópico agregador de outros tópicos, nomeadamente das condições de trabalho no SNS".

Quanto à questão salarial, a médica reforça que este ano houve uma atualização de 2% para toda a Administração Pública, mas que em relação a algumas classes profissionais atingiu os 7%, o que não aconteceu com os médicos. Depois desta greve e da concentração em frente ao ministério, amanhã à tarde, a presidente da FNAM afirma não saber o que se segue e que a situação vai ter de se avaliar, esperando "não termos de endurecer ainda mais a luta". No entanto, "a FNAM continuará nas negociações e a fazer o seu trabalho".