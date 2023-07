Médicos. FNAM fala em "proposta inaceitável" do Governo

A presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) saiu indignada da reunião entre o ministério da Saúde e os sindicatos, esta sexta-feira, tendo considerado que a proposta do Governo é "totalmente inaceitável" e que "representa agressividade e escravatura para os médicos".

Joana Bordalo e Sá garantiu que vai ser entregue uma proposta formal durante a próxima greve dos médicos, agendada para 1 e 2 de agosto. "Estaremos aqui a 1 de agosto para entregar a contraproposta", vincou.

A dirigente sindical considera que a proposta apresentada por Manuel Pizarro "não vai ajudar em nada os utentes do SNS" e que o modelo que está a ser proposto para os centros de saúde é um modelo a que os médicos chamam de "B de barato".

"O que está a ser proposto é que os doentes continuem a ser vistos por médicos bastante cansados, em burnout. Os médicos trabalham mais quatro meses do que o resto dos profissionais", acrescentou.

Bordalo e Sá apelidou de "completamente indigno" o aumento de 1,6%, disse que "não há maneira de salvar o SNS" se o ministro "não responder às reivindicações do FNAM" e ​​​​​​​defendeu um aumento "transversal, para todos os médicos", de 30%. "Não é nada de mais: é repor os direitos perdidos", vincou.

Já o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, disse que há uma "necessidade urgente" em se chegar a um acordo e que a proposta do Governo tem "regras demasiado exigentes para cumprir a chamada dedicação plena".

"Há uma grande diferença de posições e uma grande insensibilidade do Governo", atirou, salientando que os médicos têm a profissão que mais poder de compra perdeu nos últimos anos.

Roque da Cunha diz que as greves que estão agendadas vão manter-se mas discorda do FNAM relativamente à existência de um mediador, defendendo a resolução do assunto "cara a cara".

"A contratação de médicos ao governo cubano que vive numa ditadura e fica com os salários é uma chantagem para com os médicos portugueses, uma tentativa de nivelar por baixo", acrescentou.

A próxima ronda de negociações está agendada para 9 de agosto.